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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الإصلاح والنهضة": ثورة 30 يونيو ملحمة نسج خيوطها الشعب والجيش

رئيس حزب الإصلاح
رئيس حزب الإصلاح والنهضة

صرح الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بأن ثورة ٣٠ يونيو هي أعظم إنجازات مصر في العصر الحديث، ووضعت أساسا قويا في بناء الجمهورية الجديدة التي لطالما حلم بها المصريون.  

وأضاف أن مصر كانت مقبلة على حرب أهلية جراء ما أحدثته جماعة الإخوان الإرهابية إبان سنة حكمهم، ولكن كانت ثورة ٣٠ يونيو بمثابة ملحمة نسج خيوطها الشعب والجيش ومؤسسات الدولة المصرية بقيادة الزعيم الوطني عبد الفتاح السيسي الذي وضع مصلحة مصر فوق كل اعتبار.

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن ٣٠ يونيو وما تلاها كان مسارا صعبا ولكنه كان ضروريا لإنقاذ مصر ثم انطلاقها نحو آفاق رحبة، مؤكدا أن خطر جماعة الإخوان المسلمين لم ينتهي بعد ولكنه ربما تغيرت أشكاله والتي تتجلى في التشكيك الدائم في إنجازات الدولة ومشروعاتها القومية.

وأكد أن استمرار الدولة في رؤيتها التنموية وخططها القومية، وانعكاس تلك المنجزات على المواطن هو الضمان الحقيقية لردع أية محاولات لإفشال الدولة المصرية.

 

الدكتور هشام عبد العزيز حزب الإصلاح والنهضة ثورة ٣٠ يونيو إنجازات مصر الجمهورية الجديدة

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