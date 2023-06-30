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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

في اليوم الدولي للعمل البرلماني

رئيس البرلمان العربي يثمن دور الاتحاد البرلماني الدولي في دعم قضايا الشعوب العربية

رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي

أكد  عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، أهمية الدور الذي تضطلع به البرلمانات على كافة المستويات الدولية والإقليمية والعربية لخدمة شعوبها، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين البرلمانات كون الدبلوماسية البرلمانية أصبحت أحد أهم الوسائل الحديثة والفاعلة التي تمارسها البرلمانات للتعامل مع القضايا خارج الدولة، بجانب الدبلوماسية الرسمية.

جاء ذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للعمل البرلماني الذي يوافق 30 يونيو من كل عام، وهو التاريخ الذي تأسس فيه الاتحاد البرلماني الدولي في عام 1889م.

وثمن رئيس البرلمان العربي في هذا الإطار الدور الهام الذي يقوم به الاتحاد البرلماني الدولي، مشيرًا إلى حرصه على تعزيز التنسيق والتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، خدمةً لمصالح الشعوب العربية وشعوب العالم، ومعربا عن تطلعه للتعاون بشكل أكبر يتضمن التنسيق على المستوى البرلماني والسياسي، والدفع نحو إقامة شراكة استراتيجية بين الجانبين .

وأكد العسومي، أن البرلمان العربي يحرص خلال هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها المنطقة وما تشملها من تحديات سياسية واقتصادية إلى السعي الدؤوب للارتقاء بدوره بما يلبي تطلعات وطموحات الشعوب العربية.

 

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