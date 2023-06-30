هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالإسماعيلية تنظم ندوة للتوعية المجتمعية

عقدت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالإسماعيلية، ندوة توعية مجتمعية للعاملين والمترددين على مكتبة مصر فرع الإسماعيلية لمناقشة مستقبل الرعاية الصحية في ظل المشروع الوطني وكيف تؤثر معايير الجودة على شكل الخدمات الصحية لمنتفعي المنظومة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد طه، رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، لنشر ثقافة الجودة والتعريف بدور الهيئة في اطار منظومة التأمين الصحي الشامل.



وخلال الندوة استعرض الدكتور يوسف عامر، مدير فرع الهيئة بالإسماعيلية، دور الهيئة ونطاق عمل اداراتها المختلفة في دعم ومراقبة تقديم الخدمات الصحية بجودة عالية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، الى جانب التعريف بخدمات الموقع الإلكتروني للهيئة والانشطة المختلفة التي تقدمها.

كما استعرض كل من الدكتور احمد حسين، ممثل ادارة التسجيل والاعتماد، والدكتور محمود فتحي، ممثل ادارة الرقابة الصحية باستعراض عرض تقديمي شمل شرح مبسط لمنظومة التأمين الصحي الشامل وكيفية الاشتراك فيها، والدور الرقابي للهيئة لضمان جودة الخدمة الصحية المقدمة.

وفتح مدير فرع الهيئة، باب المناقشة للسادة الحضور للرد على التساؤلات والاستفسارات حيث تم التأكيد على أن المنظومة الجديدة تتلافي أخطاء الماضي وتسعى لتقديم أعلى مستوى للخدمة الصحية، إلى جانب استقلالية الهيئة ودورها سواء في اعتماد المنشآت الصحية أو في الرقابة عليها، يضمن لمتلقي الخدمة أعلي مستويات الجودة، وقيام الهيئة بتقصي آراء المنتفعين بالخدمة بصورة منتظمة حتى يحصل متلقي الخدمة الصحية التأمينية على حقه كاملاً.