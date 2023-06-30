الرئيس السيسي: أجدد العهد معكم على الإخلاص والعمل لمصر وحدها

جدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، العهد مع الشعب في الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمة له بمناسبة ذكرى 30 يونيو، اليوم الجمعة:"في الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، أجدد العهد معكم على أن يكون الإخلاص والعمل لمصر وحدها، أجدد العهد على أن تكون المصلحة الوطنية والهوية الوطنية، هما دائما علامات الطريق التي تهدي المسيرة والمسار".

واختتم الرئيس كلمته:"كل عام ومصر وشعبها بخير وسلام وأمان، وأخيرا ودائما تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".