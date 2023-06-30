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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسي: حجم التحديات التي قدمها الشعب لا يليق بها سوى الانتصار

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: إن حجم التحديات الهائلة التي قدمها الشعب وقدمتها مؤسساته الوطنية لا يليق بها إن شاء الله سوى الانتصار.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمة له بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، اليوم الجمعة أن “الانتصار بالمضي بقوة وثقة على طريق التنمية والبناء، على طريق تحسين حياة الناس، وتوفير الظروف المناسبة لتفجير طاقات العمل والإبداع لدى الشعب  بكل أطيافه وفئاته من قطاع خاص ومجتمع مدنى وشباب ونساء”.

وتابع:"لتجتمع كل مكونات الوطن فى منظومة متكاملة تقود بلدنا الحبيب نحو تحقيق الحلم الذى طالما راود المصريين، حلم التقدم والنهوض بالوطن، حلم الجمهورية الجديدة الحديثة المتقدمة فى جميع المجالات".

واختتم الرئيس السيسي كلمته: كل عام ومصر وشعبها بخير وسلام وأمان، وأخيرا ودائما تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 

30 يونيو الجمهورية الجديد الرئيس عبدالفتاح السيسي بدالفتاح السيسي ذكرى 30 يونيو

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