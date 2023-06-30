"نساء مصر" تهنىء السيسي بذكرى 30 يونيو: أنقذت الدولة من خريطة مخططات استعمارية استيلائية

تقدمت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى وزيري الدفاع والداخلية، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.

وأشارت العبسي، في بيان لها، إلى أن ثورة 30 يونيو أنقذت الدولة المصرية من خريطة مخططات استعمارية استيلائية على كافة مقدرات وخيرات الدولة، من قبل جماعة الإخوان الإرهابية التي لم تأت لمصر إلا لتحقيق أهداف وأطماع دول خارجية لا تريد سوى الخراب وكسر شوكة الوطن وتدمير مفاصل مؤسساته للتوغل داخل ربوعه، ولكن إرادة الله وحفظه لمصر وشعبها وأهلها جعلتها قادرة على التصدى لهؤلاء الطغاة والاصطفاف بجانب القوات المسلحة المصرية التي لم تتأخر يوما عن نداء الشعب.

ولفتت إلى أن الدولة المصرية تعرضت لفوضى عارمة وتم استهداف موارد الاقتصاد المصري للإنفاق على جماعة الإخوان وكوادرها ومؤسساتها سواء داخل مصر أو خارجها، مما نتج عنه ارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم نتيجة هشاشة الاقتصاد الداخلى، وتراجع الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير، نتيجة اهتزاز ثقة المستثمرين في أوضاع البلاد بهذا الشكل المخزي.

وذكرت أنه من ضمن المخططات التي رسمتها جماعة الإخوان الإرهابية لتنفيذها في مصر، هو تحطيم كافة فئات المجتمع، وعلى رأسها المرأة المصرية، وجعلها كالجواري، وتحجيم تواجدها أو انتشارها في المجتمع المصري، وحرمانها من كافة حقوقها سواء السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية أو مجرد التعليمية.

وأكدت أن المرأة المصرية تعيش الآن مرحلة فارقة في تاريخها منعمة بكافة حقوقها وتعيش عصرها الذهبي في ظل قيادة سياسية تؤمن بقدرة المرأة المصرية وتقدر دورها في التنمية والبناء والتطوير.