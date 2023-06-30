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الجمعة 30 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 30 يونيو 2023 بمحافظات مصر

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

افي جميع محافظات مصر، يبحث العديد من المسلمين عن مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 30 يونيو 2023، حيث يرغب الملايين في ضبط مواعيد أداء الفرائض الخمس، رغبة في رضا الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة من عيد الأضحى، التي تغفر فيها الذنوب ويعتق فيها الملايين من عباد الله من النار.

 

وتعرض الدستور في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الجمعة 30 يونيو 2023. 


مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:11 ص
موعد صلاة الظهر 12:58 م
موعد صلاة العصر 34: 4 م
موعد صلاة المغرب 8:01 م
موعد صلاة العشاء 9:33 م

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:10 ص
موعد صلاة الظهر 1:03 م
موعد صلاة العصر 4:42 م
موعد صلاة المغرب 8:08 م
موعد صلاة العشاء 9:43 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:04 ص
موعد صلاة الظهر 12:54 م
موعد صلاة العصر 4:31 م 
موعد صلاة المغرب 7:58 م
موعد صلاة العشاء 9:32 م

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:08 ص
وقت صلاة الظهر 12:46 م
موعد صلاة العصر 4:16 م
وقت صلاة المغرب 7:44 م
وقت صلاة العشاء 9:13 م. 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

وقت صلاة الفجر 4:24 ص
موعد صلاة الظهر 12:52 م
موعد صلاة العصر 15: 4 م
موعد صلاة المغرب 7:44 م
موعد صلاة العشاء 9:09 م
 

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