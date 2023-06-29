زوكربيرج vs ماسك.. مَن سيفوز في حلبة ملاكمة المليارديرات؟

ترددت أنباء حول احتمالية مشاهدة مباراة ملاكمة بين الملياردير الأغني في العالم إيلون ماسك، ضد مؤسس فيسبوك والرئيس التنفيذي لشركة “ميتا” مارك زوكربيرج، بعد حرب التصريحات بين قطبي التكنولوجيا في العالم على صفحاتهم الرسمية خلال الاسبوع الجاري.

بداية الخلاف

بدأت الأزمة بتداول أنباء حول خطط مارك، لإطلاق تطبيق مشابه لمنصة تويتر للتغريدات القصيرة، التي يملكها إيلون ماسك.

بعد تلك الأنباء، انخرط الثنائي في سجال عبر حساباتهما الرسمية، حيث غرد إيلون ماسك مؤخرا بأنه سيكون على استعداد لخوض معركة في حلبة، مع زوكربيرج.

رد الرئيس التنفيذي لشركة Meta، من خلال نشر لقطة شاشة لتغريدة ماسك مع عبارة “أرسل لي الموقع”.

مارك لا يمزح

وقالت المتحدثة الرسمية باسم ميتا، إيسكا ساريك، إن منشور زوكربيرج على إنستجرام، ليس مزحة، وأنه يريد خوض القتال ضد ماسك.

بعد منشور زوكربيرج رد ماسك مجددا بكتابة: “لدي حركة رائعة، سأستلقي فوق خصمي ولن أفعل شيئا آخر”.

خبرة في القتال

وإيلون ماسك يبلغ من العمر 51 عاما ويتوفوق على زوكربيرج من حيث الحجم البدني، وذكر سابقا أنه شارك في معارك شوارع حقيقية أثناء نشأته في جنوب إفريقيا.

في الوقت نفسه، فإن زوكربيرج البالغ من العمر 39 عامًا، يهوى الفنون القتالية المختلطة، حيث فاز بالفعل في بطولات جي جيتسور، ويحب تجربة التمارين الشاقة.

ونشر مدرب إيلون ماسك، ليكس فريدمان، صور من تدريبه للمعركة المرتقبة، وقال إنه “معجب للغاية بقوته ومهارته على قدميه وعلى الأرض”.

وفقًا لـ Total Shape ، وهي منصة للصحة واللياقة البدنية توفر الموارد والخبرة من خبراء اللياقة البدنية ، فإن قدرة زوكربيرج على "إكمال تحديات اللياقة البدنية الشديدة والتقنيات مع فنون القتال المختلطة تظهر أنه يتمتع بقدرة وقدرة كبيرة على التحمل".

عندما يتعلق الأمر بمن سيفوز في معركة ، يقول الخبراء في Total Shape ، "إنها خفة الحركة مقابل القوة" ، بينما يشيرون إلى أنه بناءً على "التحمل العام والمهارة في القتال في القفص ، فإن مارك زوكربيرج سيكون له اليد العليا".

ومع ذلك ، "امتلاك القوة والوصول الأطول يمكن أن يمنح المقاتل تقدمًا عندما يتعلق الأمر بالضرب القوي ويجعل من الصعب على الخصم الرد".