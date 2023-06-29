إقبال المواطنين على جبال الملح وشاطئ بورفؤاد فى ثاني أيام عيد الأضحى

شهد شاطئ مدينة بورفؤاد، اليوم الخميس، إقبالاً كبيراً من المصطافين من أبناء محافظة بورسعيد والمحافظات المجاورة خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

وحرص المئات من الأطفال على السباحة داخل مياه شاطئ مدينة بورفؤاد، وكذلك حرص البعض الآخر على اللعب في رمال الشاطئ، بينما يستمتع مئات الأهالي بالهواء النقي علي ساحل البحر المتوسط هذا بالإضافة إلى ممارسة الألعاب الشاطئية مثل: "الراكيت"، وكرة القدم والكرة الطائرة الشاطئية وركوب الألعاب المائية "البدالات" إلى جانب انتشار المنقذين والبالغ عددهم 6 منقذين بطول الشاطئ تحسباً لأي حالات غرق بالإضافة إلى تحذير المواطنين من عدم تجاوز خط الأمان والدخول لعمق البحر.

وفي السياق ذاته تشهد مدينة بورفؤاد خلال أيام عيد الأضحى المبارك توافد المئات من رحلات اليوم الواحد لزيارة معالم مدينة بورفؤاد التاريخية بالإضافة إلى زيارة جبال الملح بملاحات مدينة بورفؤاد وزيارة فيلا الرئيس الراحل أنور السادات وإلتقاط الصور التذكارية وسط فيلات هيئة قناة السويس ذات الطابع الفرنسي القديم وزيارة المجمع الإسلامي بمدخل مدينة بورفؤاد وميدان الملك فؤاد.