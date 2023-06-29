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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"سياحة النواب": ثورة 30 يونيو أعادت للوطن مكانته وريادته

نورا علي
نورا علي

هنأت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، الرئيس السيسي وشعب مصر العظيم بالذكرى العاشرة لثورة ٣٠ يونيو المجيدة.

وقالت نورا علي، في تصريحات لها، إن ثورة 30 يونيو كلمة السر التي أعادت للوطن مكانته، وحافظت على هويته من التجريف، وكشف زيف الجماعات المتأسلمة.

وأشار رئيس لجنة السياحة، إلى أن الثورة ساهمت في تجميل كل ما هو قبيح، وإصلاح كل ما هو فاسد، وتنظيم كل ما هو عشوائي، ورسخت قواعد الجمهورية الجديدة بمعالمها العالمية الرحبة.

وتابعت: "تظل ٣٠ يونيو علامة فارقة ونقطة مفصلية في تاريخ الدولة المصرية، حيث لفظت كل من هو خائن وكاره لهذا الوطن وكتبت نهاية جماعات الكفر والظلام".

واستطردت: "كما منحت الثورة قُبلة الحياة إلى قطاع السياحة وحولته لقطاع آمنٍ وصلب قادر على مواجهة الصدمات وتحقيق التنمية المستدامة وعززت من مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية".

الجمهورية الجديدة التنمية المستدامة الرئيس السيسي النائبة نورا على تحقيق التنمية المستدامة ثورة ٣٠ يونيو رئيس لجنة السياحة

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