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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"آثار الإسكندرية": إقبال كثيف على قلعة قايتباى فى ثانى أيام عيد الأضحى

قلعة قايتباي
قلعة قايتباي

قال محمد متولي، مدير آثار الإسكندرية، إن قلعة قايتباي الآثرية، شهدت في اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك إقبالًا متوسطًا، ومع بداية اليوم الثاني من أيام العيد شهدت القلعة إقبالًا كثيفًا من الشباب والأسر المصرية والمصطافين ورواد محافظة الإسكندرية وعدد من الأجانب من جنسيات متعددة.

كان قد أعلن مدير عام آثار الإسكندرية، عن أن قلعة قايتباي أنهت استعدادها لاستقبال الزائرين في عيد الأضحى المبارك، حيث قامت القلعة برئاسة محمد عز، المشرف على القلعة، ومفتشي آثار القلعة بالإشراف على تنسيق الحدائق داخل القلعة وقص النجيلة وتقليم الأشجار والنخيل والتي تمت بمعرفة إدارة الحدائق بمنطقة آثار الإسكندرية، وذلك في سبيل إظهار القلعة بالمظهر الحضاري اللائق.

وأضاف أنه كذلك قامت إدارة الترميم الدقيق باستكمال أعمال صيانة الأحجار، حيث قام فريق من إخصائيى الترميم الدقيق بعمل صيانة لبعض الأحجار بجدران القلعة، كذلك تمت إزالة كافة الكتابات التي تم رصدها، سواء على الجدران أو على بعض المصبعات الخشبية بالشبابيك، كما تم التنسيق مع المحافظة- إدارة مكافحة الآفات، لرش كامل القلعة، حيث تم رش قلعة قايتباي.

وأوضح متولي أن الأعمال تأتي في إطار اهتمام وزارة السياحة والآثار، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، بأيقونة الإسكندرية، وصاحبة أعلى أعداد زيارة لأثر إسلامي على مستوى الجمهورية، كما تم عمل صيانة لكراسي الحدائق المخصصة لاستراحة الزائرين.

وأشار إلى أن وزارة السياحة والآثار قامت بعمل عدد كبير من اللوحات الإرشادية والمعلوماتية في إطار مشروع تطوير خدمات الزائرين، حيث بلغت أكثر من 25 لوحة إرشادية لتعرف الزائرين بمعلومات عن كافة أجزاء القلعة من السراديب الساحلية وصحن القلعة والبرج الرئيسي والحمام البيزنطي والأسوار الداخلية والخارجية، والصهريج الأثري، ومسجد القلعة الأثري، كما تم عمل مسارات زيارة لذوي الهمم، بما يضمن إتاحة السياحة الميسرة.

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آثار الإسكندرية عيد الأضحى المبارك إقبال كثيف مصريين وأجانب قلعة قايتباي

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