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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة ٣٠ يونيو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

بعث اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة ٣٠ يونيو المجيدة. 

وجاء نص البرقية كالتالي:

"فـخـامـة الرئيس/ عبد الفتاح السيسى، رئيـس جمهوريـة مصـر العربية، يُسعدني و يُشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة مطروح وأجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية والشباب والمرأة بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيه المجيدة، والتى حفظت لمصر مكانتها الإقليمية والدولية وإعادتها إلى شعبها العظيم وأثبتت للعالم أجمع مدى وعى أبناء الشعب المصري بكافة طوائفه مع تلاحمهم مع جيش مصر العظيم كعَهدهِ دائماً من أجل إعلاء المصلحة العليا للوطن وانتفاضتهم ضد قوى الشر والظلام، ولتبدأ مرحلة جديدة من الإستقرار والبناء والعطاء في ظل قيادتكم الحكيمة من أجل تحقيق التنمية المنشودة بكافة ربوع الوطن والعبور إلى غد أفضل لأبناء مصر ولتتخطى مصرُنا الغالية كافة المحن والتحديات حفظ الله مصر دائمًا ومتعكم الله بموفور الصحة والعافية.. وسدد على طريق الخير خطاكم ودمتم لمصرنا الغالية قائدًا عظيمًا وكل عام وسيادتكم ومصر بخير".

وأشار محافظ مطروح إلى ما تحقق على أرض مطروح كجزء مما يتحقق بكل أنحاء الوطن من  العديد من الإنجازات بعد ثورة ٣٠ يونيو المجيدة بسواعد المصريين بفضل اهتمام القيادة السياسية الرشيدة وعودة الأمن والاستقرار إلى الوطن واستعادة مصر مكانتها الإقليمية والدولية مع تعدد المشروعات القومية وتنوعها في المجالات المختلفة. 

ولفت إلى إنشاء مدن جديدة كالعلمين الجديدة، ورأس الحكمة، وإنشاء وتطوير محاور وطرق تنموية محور الضبعة/ روض الفرج، سيوة/ جغبوب، سيوة/ الواحات البحرية، طريق وادى النطرون /العلمين، إسكندرية/ مطروح الساحلى، سيوة/ مرسى مطروح، ممشى مصر كورنيش الأبيض كليوباترا، ومشروع محطة الطاقة النووية السلمية لتوليد الكهرباء بالضبعة، وتطوير حركة المواصلات وإنشاء القطار الكهربائي السريع، ومنافذ وموانئ جديدة، كإنشاء ميناء النجيلة كميناء تجارى بحرى وسياحى، منفذ السلوم البرى. 

وأكد أن هناك تنمية زراعية واقتصادية كمشروع الدلتا الجديدة وتطوير واحة سيوة ومنظومة الري والصرف الزراعى وصومعة الحمام، ومبادرة حياة كريمة بعدد من قرى المحافظة، والحرص على توفير مزيد من الحياة الكريمة للمواطنين بتوفير مزيد من الخدمات والبنية التحتية وغيرها من المشروعات.

30 يونية اهتمام القيادة السياسية أبناء الشعب المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروعات القومية ثورة 30 يونيه محافظ مطروح

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