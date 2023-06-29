أهالى أسوان يستمتعون بعيد الأضحى فى الحدائق والمتنزهات (صور)

شهدت الحدائق والمتنزهات العامة فى مدينة أسوان، اليوم الخميس، بالتزامن مع ثانى أيام عيد الأضحى المبارك توافد العديد من الأهالى للاحتفال برفقة أسرهم وقضاء أوقات مميزة.

وحرص العديد من الأسر على افتراش المفارش على الأرض حتى تستطيع الأشجار التضليل عليهم وتناول المأكولات التى أعدوها فى جلسة عائلية مميزة، بينما فضل البعض الجلوس على المناضد الخاصة بالحدائق وتناول المأكولات والمشروبات من الكافتيريا الخاصة بالحديقة.

كما حرص العديد من الأهالى، رفقة أطفالهم أيضًا، على التوافد على النوادى والتى يعد أسعار تذاكر الدخول فيها بأسعار رمزية، لقضاء أوقات مميزة في عيد الأضحى، تزامنًا مع ثانى أيام عيد الأضحى المبارك.



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