مدرب توتنهام السابق: هاري كين لن يذهب إلى بايرن ميونخ

كشف هاري ريدناب، مدرب توتنهام الإنجليزي السابق، عن موقف هاري كين، لاعب وقائد السبيرز، فيما يتعلق بالانتقال إلى بايرن ميونخ الألماني هذا الصيف. وأكدت التقارير الصحفية وجود اتفاق مبدئي بين بايرن وكين، كما أن الأول قدّم عرضًا رسميًا لضم قائد إنجلترا.

وفي تصريحات لراديو "بي بي سي"، قال ريدناب: "هاري كين سيبقى في توتنهام، أعتقد أنه يبني منزلًا جديدًا".

وأضاف: "العائلة ستكون الأولوية بالنسبة له، لذلك لا يوجد فرصة للذهاب إلى بايرن ميونخ، سيبقى في توتنهام ولن يرغب في الذهاب إلى ألمانيا، حيث لن يستطيع أخذ عائلته معه".

ينتهي عقد هاري كين مع توتنهام هوتسبير بنهاية الموسم المقبل 2023-2024.

يذكر أن هاري كين حظي باهتمام من ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي، برغبة من مدربي الفريقين كارلو أنشيلوتي وإريك تين هاج، لضمه في فترة الانتقالات الصيفية. ولعب كين، صاحب الـ 29 عامًا، موسمه الـ 13 مع توتنهام، لكنه لم ينجح مجددًا في التتويج بأي بطولة، بجانب عدم التأهل لأي بطولة أوروبية، حيث احتل السبيرز المركز الثامن في جدول ترتيب المسابقة.

ويعد كين الهداف التاريخي لتوتنهام، حيث شارك في 434 مباراة وسجل 278 هدفًا.