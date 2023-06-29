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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الثالثة خلال شهر.. الأردن يعلن إسقاط طائرة مسيرة قادمة من سوريا

طائرة مسيرة
طائرة مسيرة

أعلن الأردن إسقاط طائرة مسيرة آتية من سوريا، حيث أوضح الجيش في بيان أن قواته في المنطقة العسكرية الشرقية أسقطت ظهر الأربعاء طائرة مسيرة قادمة من الأراضي السورية، لافتاً إلى أنها الثالثة خلال الشهر الحالي.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة "إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".

كما أشار إلى أن المسيرة أسقطت داخل الأراضي الأردنية، وحولت المضبوطات إلى الجهات المختصة.

إلى ذلك، شدد على أن الجيش ماضٍ في التعامل بحزم، مع أي تهديد على الحدود، وأية مساعٍ لزعزعة أمن البلاد أو ترويع المواطنين.

وغالبا ما يتم تهريب كميات من المخدرات والممنوعات عبر تلك المسيرات، وقد تمكن الجيش الأردني مؤخراً من إسقاط العديد منها.

إذ تنشط القوات الأردنية منذ سنوات في مجال إحباط عمليات تهريب أسلحة ومخدرات آتية من الأراضي السورية، لا سيما بعد أن تحوّلت إلى منصة لتهريب المخدرات خصوصاً الكبتاغون من قبل الميليشيات.

وتعتبر عمان تهريب المخدرات، عبر الحدود الأردنية السورية الممتدة على مسافة حوالي 375 كيلومترا، بات بمثابة "عملية منظمة" تستعين بطائرات مسيّرة، وتحظى بحماية مجموعات مسلحة.

لاسيما أن سوريا تعد مصدرا بارزا للكبتاغون، وهو أحد أنواع الأمفيتامينات المحفّزة، التي تمزج عادة من الأمفيتامينات والكافيين ومواد أخرى، منذ ما قبل اندلاع الحرب عام 2011، بحسب فرانس برس.

إلا أن النزاع جعل تصنيعها أكثر رواجاً واستخداماً وتصديراً، لاسيما من قبل الميليشيات.

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