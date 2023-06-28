ads
الأربعاء 28 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"العيد فرحة".. كيف شاركت "الداخلية" احتفالات المواطنين بعيد الأضحى 2023؟

العفو عن 2374 من
العفو عن 2374 من النزلاء

حرصت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على مشاركة المصريين أفراحهم في كافة المناسبات والأعياد من خلال عدة إجراءات لإدخال البيهجة والسرور على قلوب المصريين، في إطار جهود أجهزة الأمن ضمن المشاركة والتواصل المجتمعي مع كافة جموع المواطنين.

 

ويأتي عيد الأضحى المبارك 2023 كشاهدا على تلك الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية لإدخال البهجة والسعادة بمناسبة عيد الأضحى على قلوب المصريين من خلال مشاركتهم فرحتهم.

العفو عن 2374 من النزلاء المحكوم عليهم

قام قطاع الحماية المجتمعية بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج.. حيث إنتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن (2374) نزيل ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

وياتي ذلك تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 265 لسنة 2023 بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو بمناسبة الإحتفال بــ (عيد الأضحى المبارك).

 

توزيع الهدايا والزهور على المواطنين 

قام رجال الشرطة بكافة مديريات الأمن بمشاركة المواطنين الإحتفال بعيد الأضحى المبارك بالعديد من الشوارع والميادين بمختلف محافظات الجمهورية وتوزيع الزهور والهدايا على المارة ومستقلى السيارات.

تلك الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية، قد لاقت تلك المبادرة إستحسان المواطنين لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الإحتفال بحلول عيد الأضحى المبارك، ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على تلك المبادرة التى تساهم فى تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات.

إحتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية التواصل المجتمعي الحماية المجتمعية المناسبات والأعياد بوزارة الداخلية روح المشاركة رئيس الجمهورية عيد الاضحي المبارك 2023 عيد الأضحى المبارك

الأكثر قراءة

مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2023

حقيقة انفصال محمد فراج عن زوجته بسنت شوقى

المصرى البورسعيدى يهزم فيوتشر بثنائية فى الدورى

أمم إفريقيا تحت 23 سنة.. المنتخب الأوليمبى ينعش آماله فى التأهل بفوزه على مالى

إصابة 16 شخصًا إثر انقلاب سيارة على طريق الإسماعيلية الصحراوى

كوبرى قصر النيل قبلة "الأندر إيدج" فى الساعات الأخير من أول أيام عيد الأضحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

فى الفكر الصهيونى المُعاصر| وثيقة «الحسم»: الحياة على أسنة الحراب!

سامح الأسوانى

مشاهد العيد

محمد العسيري

وكل وقفة.. بعدها عيد

أشرف عبدالشافي

أشرف عبدالشافى يكتب: رائحة الأسماء 

خالد عكاشة

تمرد قوات فاجنر.. وما يحمله من أسئلة المصير

ماجد حبته

بايدن لم يغلق جوانتانامو!

جلال حمام

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

محمد رفعت

"محافظون وتجارب " (6) وجيه أباظة

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟