"العيد فرحة".. كيف شاركت "الداخلية" احتفالات المواطنين بعيد الأضحى 2023؟

حرصت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على مشاركة المصريين أفراحهم في كافة المناسبات والأعياد من خلال عدة إجراءات لإدخال البيهجة والسرور على قلوب المصريين، في إطار جهود أجهزة الأمن ضمن المشاركة والتواصل المجتمعي مع كافة جموع المواطنين.

ويأتي عيد الأضحى المبارك 2023 كشاهدا على تلك الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية لإدخال البهجة والسعادة بمناسبة عيد الأضحى على قلوب المصريين من خلال مشاركتهم فرحتهم.

العفو عن 2374 من النزلاء المحكوم عليهم

قام قطاع الحماية المجتمعية بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج.. حيث إنتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن (2374) نزيل ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

وياتي ذلك تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 265 لسنة 2023 بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو بمناسبة الإحتفال بــ (عيد الأضحى المبارك).

توزيع الهدايا والزهور على المواطنين

قام رجال الشرطة بكافة مديريات الأمن بمشاركة المواطنين الإحتفال بعيد الأضحى المبارك بالعديد من الشوارع والميادين بمختلف محافظات الجمهورية وتوزيع الزهور والهدايا على المارة ومستقلى السيارات.

تلك الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية، قد لاقت تلك المبادرة إستحسان المواطنين لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الإحتفال بحلول عيد الأضحى المبارك، ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على تلك المبادرة التى تساهم فى تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات.