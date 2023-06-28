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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل صحة الدقهلية يتفقد مستشفى صدر بهوت وعدد من الوحدات الصحية

تفقد المستشفى
تفقد المستشفى

أجرى الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم الأربعاء أول أيام عيد الأضحى المبارك جولة بمستشفى صدر بهوت لمتابعة الاستعدادات لعيد الأضحى وسير العمل وتقييم مستوى الخدمات الطبية المقدمة وذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتكثيف الجولات الميدانية خلال العطلات والأعياد.

وتفقد أقسام الاستقبال والداخلي، والصيدلية والمخزن، وشدد على توافر جميع الأدوية والمستلزمات ومدى الاستعداد لمواجهة الطوارئ خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

واستمع مكين خلال الزيارة للمواطنين خلال الزيارة ومدى رضاهم عن تقديم الخدمة الطبية متمنيًا لهم الشفاء العاجل.

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شريف مكين عيد الأضحى المبارك وكيل وزارة الصحة بالدقهلية مستوى الخدمات الطبية المقدمة وزيرالصحة الدكتور خالد عبد الغفار وزيرالصحة

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