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الأربعاء 28 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس قناة الناس: الشركة المتحدة مهتمة بالحفاظ على الهوية الدينية والمصرية

الشركة المتحدة
الشركة المتحدة

انفردت فضائية “الناس” بتقديم تغطية خاصة لتصعيد حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات في الأراضي المقدسة، حيث قدمت مشاهد خاصة من التصعد، حازت على إشادات واسعة من المواطنين، ضمن حرص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية علي دعم الإعلام الديني في جميع الأوقات.

وقال الدكتور يوسف عامر، رئيس قناة الناس ورئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إن للإعلام دورا كبيرا للغاية في “تثقيف المواطن بشكل صحيح والحفاظ على الهوية وإبرازها ونشر الوعي الصحيح ومحاربة الفساد بكافة أشكاله وصوره، وتوفير رصيد يتوارث للمستقبل للأجيال القادمة”، منوها بأن الإعلام يواجه دائما التيارات الهدامة التي تريد محو وطمس الهوية، حيث تعمل تلك التيارات على خلخلة مقومات وأسس الأوطان.

وأكد عامر أن الشركة المتحدة قامت بدور مهم للغاية من خلال وسائلها الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة، بجانب إنتاجها الفني والديني ومن ضمنها قناة الناس، لتقوم بأدوار التثقيف والوعي الديني وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وكذلك نشر الوعي الصحي ومحاربة الفساد والحفاظ على الهوية المصرية.

وتابع أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أنتجت الكثير من الأعمال التي تعزز من الانتماء الوطني ونشر الوعي الديني الصحيح.

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