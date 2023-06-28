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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط "عصابة" سرقة المواطنين في القاهرة

ضبط
ضبط

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط 3 متهمين كونوا تشكيل عصابي يسرق حقائب المواطنين.

وضبط المتهمين حال سرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالي، هاتف محمول، من أحد الأشخاص، حال استقلالهم سيارة "ميكروباص" بدون لوحات معدنية قيادة أحدهم تحت تهديد سلاح أبيض “كان بحوزة أحدهم”.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأضافوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين أثناء إستقلال السيارة صحبتهم بدعوى توصيلهم لأماكن ترددهم.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

حقيبة حقائب المواطنين تشكيل عصابي ضبط مباحث القاهرة

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