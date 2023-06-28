ضبط "عصابة" سرقة المواطنين في القاهرة

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط 3 متهمين كونوا تشكيل عصابي يسرق حقائب المواطنين.

وضبط المتهمين حال سرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالي، هاتف محمول، من أحد الأشخاص، حال استقلالهم سيارة "ميكروباص" بدون لوحات معدنية قيادة أحدهم تحت تهديد سلاح أبيض “كان بحوزة أحدهم”.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأضافوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين أثناء إستقلال السيارة صحبتهم بدعوى توصيلهم لأماكن ترددهم.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.