محافظ الإسماعيلية يحتفل بالعيد مع أبناء دار الرحمة لرعاية الفتيات

زار اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الأربعاء، دار الرحمة لرعاية الفتيات والحضانة الإيوائية، بحي ثالث مدينة الإسماعيلية؛ للاحتفال معهم وتهنئتهم بعيد الأضحى المبارك، بحضور السكرتير العام المساعد، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، ورئيس حي ثالث مدينة الإسماعيلية.

وقدم المحافظ العيدية للأطفال المتواجدين داخل الدار والحضانة الإيوائية، وأيضًا قدم إليهم الحلويات والشكولاتة.

وأكد المحافظ، خلال زيارته، على ضرورة توفير كل احتياجاتهم، وإدخال السرور عليهم، خاصة في أيام العيد، وأيضًا حرص على قضاء وقت طويل معهم ومشاركتهم احتفالهم بالعيد.

ووجَّه "بشارة" بتنظيم يوم ترفيهي للأطفال السبت المقبل (رابع أيام العيد) بشاطئ ونادي الفيروز على بحيرة التمساح، وتلبية كل طلباتهم بشكل عاجل وفوري.