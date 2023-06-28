محافظ القليوبية يقدم هدايا رئيس الجمهورية للأطفال بالقناطر الخيرية

قدم اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، في صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك، هدايا الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للأطفال والأهالي بحدائق مدينة القناطر الخيرية، يرافقه الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء عبدالله عاشور السكرتير العام للمحافظة، واللواء طارق ماهر رئيس مدينة القناطر الخيرية، والدكتور وليد عبدالمقصود وكيل وزارة الصحة، والمهندس أشرف درويش مدير عام ري القناطر الخيرية.

وأكد "محافظ القليوبية"، خلال زيارته للحدائق والمتنزهات، أن هدية الرئيس للأطفال هي تعبير عن الحالة الرائعة التي نعيشها في جمهوريتنا الجديدة من الترابط والتماسك وحرص الرئيس على مشاركة أبنائنا فرحتهم بالعيد، فإن يوم العيد تتجمع فيه كل مشاعر الإنسانية النبيلة وتتجلى فيه القيم السمحة، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الغالية بالخير واليُمن والبركات ومزيد من التقدم والرقي والازدهار.

وأعرب الأطفال عن سعادتهم البالغة بهدية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مُرددين (شكرًا ياريس.. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر).

كما التقى "المحافظ" بعدد من الأسر المترددين على الحدائق بالمدينة، وتبادل معهم التهاني بمناسبة عيد الأضحى المُبارك، مُتمنيًا لهم قضاء أيام سعيدة بمدينة القناطر الخيرية، والتي تتميز حدائقها بالأشجار النادرة والمناظر الخلابة والهواء النقي، مُقدمًا الشكر لوزارة الري على مجهوداتها لتطوير حدائق القناطر التي أصبحت علامة مميزة لاستقبال المواطنين من جميع المحافظات لقضاء العطلات والأعياد بها، مؤكدًا استمرار تطوير كل مكان في هذه المدينة السياحية الرائعة التي لها ذكريات خاصة في قلوب العديد من المواطنين المصريين.

وأشاد "الهجان"، خلال الزيارة، بجهود الأجهزة التنفيذية والأمنية قبل وأثناء عيد الأضحى، حيث كللت تلك الجهود بظهور المحافظة بشكل جمالي وسط إقبال كبير من أهالي القليوبية والمحافظات المجاورة على الحدائق والمُتنزهات على مستوى المحافظة.

كما تفقد المحافظ عربات العيادة المتنقلة وسيارات الإسعاف والتي تمركزت في تلك الحدائق لتقديم الخدمات الطبية للمترددين في حالة الطوارئ، موجهًا بالتمركز طوال أيام عطلة العيد والتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة في حالة وجود أي طوارئ.

ووجه "محافظ القليوبية" رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة الميدانية لكل الخدمات بالشارع والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالمحافظة لضمان سير العمل بمختلف القطاعات وانتظام تقديم الخدمات للمواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المُبارك مع استمرار رفع درجة الاستعدادات في جميع القطاعات الخدمية، وتكثيف الجهود ومنع تراكم المخلفات ورفعها أولًا بأول وانتظام عمل الورديات على مدار اليوم.