الكنيسة الكاثوليكية تحي ذكرى "الطوباوية ماريا بيا ماستينا"

تحي الكنيسة الكاثوليكية بمصر، اليوم، ذكري الطوباوية ماريا بيا ماستينا، إذ روى الأب وليم عبد المسيح سعيد -الفرنسيسكانـي، سيرتها قائلا "ولدت تيريزا ماريا ماستينا في بوفولون (فيرونا) بإيطاليا في 7 ديسمبر 1881م، وترعرعت في كنف عائلة مسيحية قروية، وبعد أن أوقفت دراسة الماجستير التحقت بمعهد راهبات الرحمة في فيرونا، في 24 أكتوبر 1903م ارتدت ثوب الرهبانية، أخذت اسم الأخت مريم للطفل يسوع، ثم استأنفت دراستها وحصلت على دبلوم مدرسة ابتدائي.

وتابع: "بدأت الأخت ماريا بيا فى رسالة التدريس لمدة ست سنوات في سان فيور (مقاطعة تريفيزو وأبرشية فيتوريو فينيتو)، في هذه الأثناء، بدأت فى تأسيس جماعة رهبانية جديدة يكون هدفها الأساسي "نشر صورة وجه يسوع الأقدس في النفوس" في سان فيور، بإذن من أسقف فيتوريو فينيتو وضعت ذاتها فى خدمة الفقراء والمحتاجين والمرضىى، وركزت على تكوين الراهبات الجدد وتأسيس منازل أخرى في مناطق مختلفة من إيطاليا. توفيت الأم ماريا بيا ماستينا في روما بنوبة قلبية في 28 يونيو 1951.

واختتم: “تم تطويبها في روما في 13 نوفمبر 2005، تحت حبرية البابابندكتس السادس عشر، أما الرسالة التى تركتها لراهبات الوجه الأقدس فهي حمل وجه يسوع إلى كل بقعة من بقاع الأرض”.