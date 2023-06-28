ads
الأربعاء 28 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة الكاثوليكية تحي ذكرى "الطوباوية ماريا بيا ماستينا"

كنيسة
كنيسة

تحي الكنيسة الكاثوليكية بمصر، اليوم، ذكري الطوباوية ماريا بيا ماستينا، إذ روى الأب وليم عبد المسيح سعيد -الفرنسيسكانـي، سيرتها قائلا "ولدت تيريزا ماريا ماستينا في بوفولون (فيرونا) بإيطاليا في 7 ديسمبر 1881م، وترعرعت  في كنف عائلة مسيحية قروية، وبعد أن أوقفت دراسة الماجستير التحقت بمعهد راهبات الرحمة في فيرونا، في 24 أكتوبر 1903م ارتدت ثوب الرهبانية، أخذت اسم الأخت مريم للطفل يسوع، ثم استأنفت دراستها وحصلت على دبلوم مدرسة ابتدائي. 

وتابع: "بدأت الأخت ماريا بيا فى رسالة التدريس لمدة ست سنوات في سان فيور (مقاطعة تريفيزو وأبرشية فيتوريو فينيتو)، في هذه الأثناء، بدأت فى تأسيس جماعة رهبانية  جديدة يكون هدفها الأساسي "نشر صورة وجه يسوع الأقدس في النفوس" في سان فيور، بإذن من أسقف فيتوريو فينيتو وضعت ذاتها فى خدمة الفقراء والمحتاجين والمرضىى،  وركزت على تكوين  الراهبات الجدد وتأسيس منازل أخرى في مناطق مختلفة من إيطاليا. توفيت الأم ماريا بيا ماستينا في روما بنوبة قلبية في 28 يونيو 1951. 

واختتم: “تم تطويبها في روما في 13 نوفمبر 2005، تحت حبرية البابابندكتس السادس عشر، أما الرسالة التى تركتها لراهبات الوجه الأقدس فهي حمل وجه يسوع إلى كل بقعة من بقاع الأرض”.

الاب وليم عبد المسيح الأب وليم عبد المسيح سعيد الراهبات الجدد الكاثوليكي الكاثوليكية الكاثوليكية بمصر

الأكثر قراءة

نظر تجديد حبس هشام ربيع زوج المطربة بوسي 6 يوليو

في ختام موسم الحج.. الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى

صفاء أبوالسعود: السيدة انتصار السيسى بسيطة ومتواضعة وقريبة للقلب

محافظ الإسكندرية في جولة تفقدية على الكورنيش لتهنئة الأهالى بعيد الأضحى

ملاه وقعدة على الكورنيش.. "فسحة على قد الأيد" فى عيد الأضحى بالإسكندرية

الشرطة النسائية تؤمن احتفالات عيد الأضحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

محمد رفعت

"محافظون وتجارب " (6) وجيه أباظة

محاسن السنوسي

في ذكري ثورة 30 يونيو.."خالد وحنان" ورابطة ضحايا حكم الإخوان "1"

مؤمن المحمدي

الذكاء الاصطناعي

إبراهيم داود

رواية الفاشل

وائل لطفي

عودة وائل غنيم !

ماجد حبته

العيد فى محمية طبيعية!

منى رجب

أهلًا يونيو.. شهر الأعياد والدروس والعبر

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟