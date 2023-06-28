"الزملوط" يقدم التهنئة للمرضى بمستشفى الخارجة التخصصى بمناسبة عيد الأضحى

قام اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بزيارة المرضى بمستشفى الخارجة التخصصي، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك والاطمئنان على حالتهم الصحية وأوجه الرعاية المقدمة، يرافقه الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

والتقى المرضى بالأقسام المختلفة متمنيًا لهم الشفاء العاجل، كما تفقد سير العمل بالمستشفى وجاهزية أقسام الرعاية الطبية المختلفة والطوارئ، مشددًا على رفع درجة الاستعداد خلال أيام العيد والتأكيد على تواجد الكوادر الطبية بالتناوب للتعامل مع أي طوارئ، كما وجه بتكثيف التوعية بالقوافل والتخصصات الطبية التي يتم توفيرها بالمستشفى بالتعاون مع كلية الطب؛ تيسيرًا على المرضى وتخفيفًا من مشقة الانتقال لتلقي الخدمة خارج المحافظة.

وشارك اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مجندي الشرطة بمقر فرق الأمن إفطار يوم عرفة، وذلك بحضور اللواء محمد أبوالليل مدير أمن المحافظة، والمحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية.

وقدم المحافظ التهنئة للمجندين والقيادات الأمنية بالمحافظة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، معربًا عن تقديره لجهود وتضحيات رجال الشرطة في إرساء دعائم الأمن والاستقرار وحماية المواطنين وتوفير المناخ الداعم لخطط التنمية، داعيًا الله أن يحفظ أمن مصر وشعبها وأن ينعم عليها بمزيد من الرخاء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة للقيادة السياسية.

وفي نفس السياق أدى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صلاة العيد بساحة الصلاة المقامة بحديقة ٣٠ يونيو شمال مدينة الخارجة بحضور كوكبة كبيرة من التنفيذيين، وأعضاء مجلسي الشعب والشيوخ، ولفيف من القيادات الشعبية بالمحافظة.

وأدى جموع المصلين في الوادي الجديد صلاة عيد الأضحى المبارك في ١٦ ساحة و٢٠٤ مساجد بجميع مراكز المحافظة. وتقدم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، المصلين بساحة الصلاة المقامة بحديقة ٣٠ يونيو شمال مدينة الخارجة، وعقب الصلاة تبادل المحافظ التهنئة مع المواطنين بمناسبة العيد.