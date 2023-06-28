محافظ الإسكندرية في جولة تفقدية على الكورنيش لتهنئة الأهالى بعيد الأضحى

أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عقب أداء صلاة عيد الأضحي المبارك، جولة تفقدية على الكورنيش بنطاق أحياء الجمرك ووسط، وذلك وسط فرحة وأجواء مبهجة من المواطنين، متمنيًا أن يكون عيدًا سعيدًا على الجميع.

وخلال جولته بالكورنيش، إلتقى محافظ الإسكندرية عددا من المواطنين لتهنئتهم بعيد الأضحى المبارك، متمنيًا لهم قضاء أوقات سعيدة في حدائق ومتنزهات المحافظة، والاستمتاع بأجواء العيد.

وتبادل المحافظ التهنئة والصور التذكارية مع أهالي المحافظة، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام على بلادنا بالأمن والأمان والخير والاستقرار.

وأكد المحافظ على أن جميع المسئولين متواجدين بالشارع على مدار اليوم، وأضاف أنه تم تكثيف الاستعدادات والتجهيزات خلال الأيام السابقة على طول الكورنيش لإحكام الرقابة عليه ومنع أى تجاوزات أو مخالفات.

جاء ذلك بحضور؛ اللواء خالد جمعة سكرتير عام المحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد والدكتور محمد عبد الرازق رئيس الادارة المركزية للسياحة والمصايف، والأستاذة عزة سعد رئيس حي وسط، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقدم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن مواطني الإسكندرية التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري وجموع مؤسسات الدولة المصرية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. متمنيًا لمصر دوام التقدم والرقي والاستقرار. داعيًا المولى _عز وجل_ أن يعيد هذه الأيام على الشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما هنأ الشريف مواطني الإسكندرية بشكل خاص وجميع العاملين بالديوان العام للمحافظة والأحياء والمديريات والجهات التابعة وجميع الأجهزة والجهات التنفيذية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وفي إطار متصل رفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية لاستقبال عيد الأضحي المبارك وخلال فترة أجازة العيد في كافة القطاعات. وتنعقد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بشكل دائم على مدار ال 24 ساعة، لاستقبال أي شكاوي طارئة والتعامل معها في الحال.

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