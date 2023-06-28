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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الصحة يوجه بتكثيف الحملات الرقابية على المجازر وأماكن بيع اللحوم

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، غرفة الأزمات والطوارئ المركزية بديوان عام وزارة الصحة، بحضور رؤساء القطاعات والهيئات بالوزارة، لمتابعة تنفيذ خطط التأمين الطبي (العلاجية، والوقائية، والإسعافية، الرعايات العاجلة) تزامنًا مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، فضلًا عن مناقشة مؤشرات أداء عمل حملة 100 يوم صحة، التي انطلقت يوم الأحد 25 يونيو 2023.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إن الوزير، تابع تنفيذ خطة التأمين الطبي للحجاج المصريين، ووجه بتقديم أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير، تابع تنفيذ خطة التأمين والاستعدادات الطبية لكافة قطاعات الوزارة، ومنها خطة الرعاية العاجلة والحرجة، مطلعًا على عدد أسرة الرعاية والتي بلغت 7740 سريرا، و4818 سرير حضانة، بالإضافة إلى خطة الإسعاف، والتي تستعد بدفع 2229 سيارة إسعاف مجهزة، ومتواجدة على الطرق السريعة والميادين والمتنزهات والحدائق وكذلك أماكن الزحام، بالإضافة إلى الدفع بـ 10 لانش إسعاف نهري.

وأضاف أن الوزير وجه قطاع الطب الوقائي بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية، وأماكن بيع اللحوم والطيور المذبوحة والمجمدة، وأيضًا منافذ بيع اللحوم المصنعة، وذلك للتأكد من صحتها وسلامتها قبل تقديمها للمستهلكين، بالإضافة إلى متابعة المرور على المجازر، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، كما وجه بتكثيف الحملات الوقائية لمكافحة البعوض والحشرات.

كما شدد على رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات وخاصةً المستشفيات الواقعة بالمدن الساحلية والطرق السريعة والصحراوية، وذلك لضمان تقديم الخدمة الطبية والعلاجية الشاملة بأسرع وقت، كما تابع منظومة العمل بمبادرة ١٠٠ يوم صحة.

كما وجه بالتأكيد على كافة المديريات بزيادة الأطقم الطبية بالأقسام الحرجة والأطقم المعاونة، وذلك للعمل على مدار 24 ساعة، كما تأكد من توافر كافة المستلزمات والأدوات الطبية، وانتظام جميع الفرق الطبية بجميع التخصصات الطبية، وفقًا لجدول النوبتيجيات..

واستكمل المتحدث الرسمي، أن الوزير، اطمأن على انتظام العمل بمنظومة التأمين الصحي، كما تأكد من انتظام سير العمل بمنظومة بنوك الدم للتأكد من توافر مخزون استراتيجي، والذي بلغ 31 ألف و281 كيس دم، و213 ألفًا و703 بلازما، واطلع الوزير، على خطة التأمين الطبية لحملات التبرع بالدم بالأماكن العامة، مؤكدا على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء عملية التبرع لضمان مأمونيتها.

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