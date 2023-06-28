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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 5 بينهم طفلة في انقلاب سيارة ملاكي ببني سويف

انقلاب سيارة ملاكي
انقلاب سيارة ملاكي

أصيب 5 أشخاص بينهم طفلة من أسرة واحدة، بإصابات متنوعة، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الزعفرانة اتجاه البحر الأحمر بعد بوابة بني سويف بحوالي 50 كيلو، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارا يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الزعفرانة اتجاه البحر الأحمر بعد بوابة بني سويف بحوالي 50 كيلو، وتم التوجيه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ 3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث وتبين أن المصابين هم «فايزه.س.ع» 63 سنة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالقدم الأيمن، و«إنجي.ح.ح» 34 سنة، مصابة بسحجات وكدمات، و«بيرو.ب.ن» 7 سنوات، مصابة بجرح بفروة الرأس حوالي 3 سم، و«أميرة.ح.ح» 28 سنة، مصابة باشتباه كسر بالحوض وسحجات وكدمات، و«بيتر.ن.ل» 36 سنة مصاباً بسحجات وكدمات.

تم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

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