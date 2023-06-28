الأطفال يوزعون الحلوى على المصلين احتفالا بعيد الأضحى في الوادي الجديد

قام عدد من أطفال مدينة الداخلة بالوادى الجديد بتقديم التهنئة للمصلين بمناسبة عيد الأضحي المبارك، حيث قام الأطفال بجهود تطوعية بالمرور على المصلين وذويهم وتوزيع الحلوى والبسكوت ابتهاجاً وسروراً بقدوم العيد.

وشهدت ساحات الخلاء والمساجد توافد عدد كبير من المصلين الذين حرصوا على أداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة.

وخصصت مديرية الأوقاف بالوادي الجديد عددا كبيرا من المساجد، لأداء صلاة عيد الاضحى المبارك بمراكز المحافظة الخمسة، وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة صلاة عيد الفطر المبارك بمراكز وقرى ومدن المحافظة ومدى الالتزام الكامل بالضوابط التي حددتها وزارة الأوقاف في هذا الشأن.

كما حددت مديرية الأوقاف بالمحافظة ١٦ ساحة كبري و٢٠٤ مسجد لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك على مستوى المحافظة، وتحديد إمام وخطيب بكل مسجد وساحة لأداء الشعائر بالتنسيق مع وزارة الأوقاف.

ووجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتوفير وسائل انتقال لنقل المواطنين للساحات والتأكد من أعمال النظافة والتعقيم بكافة المواقع، وتوفير أماكن مخصصة للصلاة للسيدات، وتوزيع هدايا على الأطفال لإدخال البهجة والسرور عليهم، كما شدد على متابعة وجاهزية غرف العمليات الرئيسية والفرعية لمتابعة الموقف وتلقي أي بلاغات من المواطنين والتعامل الفوري معها طوال أيام العيد.

كما وزعت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الوادي الجديد، صباح اليوم الأربعاء، الهدايا والحلوى على المواطنين والأطفال، خلال صلاة عيد الاضحى المبارك في عدد من الساحات والمساجد.

وانتشر متطوعو مؤسسة حياة كريمة في الوادي الجديد بعدد من المناطق والساحات بمدينة الخارجة ومركز الداخلة بالتزامن مع بدء صلاة عيد الأضحى لتوزيع الهدايا لرسم الفرحة على وجوه المواطنين.

وسادت حالة من الفرحة بين المواطنين خاصة الأطفال الذين شارك بعضهم في توزيع الحلوى على الأهالي والأسر الذين توجهوا لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.