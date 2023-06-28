مواطنو كفر الشيخ يؤدون صلاة العيد فى 200 ساحة و4 آلاف مسجد (صور)

أدى عشرات الآلاف من أهالي محافظة كفر الشيخ صلاة عيد الأضحى المبارك في 200 ساحة و4 آلاف و495 مسجدًا في مختلف أنحاء المحافظة، وسط إجراءات احترازية ووقائية ومتابعة من غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام مديرية الأوقاف وغرفة عمليات المحافظة.

فيما استقبلت مراكز شباب وأندية كفر الشيخ، المواطنين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بـ 23 ساحة ومركز شباب وناد، بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأوقاف.

من جانبة أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنه تم التنسيق والتعاون بين مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ لاختيار 23ساحه مركز شباب ونادى لأداء شعائر صلاة العيد، مضيفا أن مراكز الشباب تستعد لتفعيل مبادرة العيد أحلى بمراكز شباب مصر مبادرة وزارة الشباب وفق توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ على رفع درجة الإستعداد داخل مراكز الشباب و الأندية على مستوى المحافظة وإتمام كافة التجهيزات لإستقبال المواطنين طوال إجازة عيد الأضحى المبارك، وتقديم كافة الخدمات الترفيهية للأعضاء والوافدين عليها، مؤكداً حرص الوزارة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تفعيل دور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية.

صلاة العيد بكفر الشيخ

صلاة العيد بكفر الشيخ

صلاة العيد بكفر الشيخ

صلاة العيد بكفر الشيخ

صلاة العيد بكفر الشيخ

صلاة العيد بكفر الشيخ