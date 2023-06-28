توافد المصليين على ميدان أبو العباس لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك (صور)

توافد المصليين على ساحات ومساجد الإسكندرية، لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وشهدت ساحة وميدان مسجد أبو العباس المرسي بمنطقة بحري حضور كبير من المصليين الذين اصطحبوا أطفالهم في بهجة وفرحة باستقبال العيد.

وعلت تكبيرات العيد بأرجاء ميدان المساجد الذي تتوافد عليه المصليين، حيث يضم 4 مساجد لأولياء الله الصالحين، سيدي أبو العباس المرسي، والإمام البوصيري، وسيدي ياقوت العرش، وسيدي نصر الدين.

يذكر أن صلاة عيد الأضحى تقام بجميع المساجد وساحات الصلاة البالغ عددها 561 ساحة صلاة، وأكثر من 5 آلاف مسجد وزاوية، موزعة على مستوى الاسكندرية.

وجاءت ضوابط إقامة صلاة العيد، لتشمل فتح المساجد قبل الصلاة بنصف ساعة على الأقل لاستقبال المصليين، وفتح جميع مصليات النساء بالمساجد التي ستقام بها صلاة العيد، والسماح باصطحاب الأطفال وإدخال البهجة عليهم، وغرفة عمليات مركزية لمتابعة الإعداد لصلاة عيد الأضحى المبارك.

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية على انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وغرف العمليات في جميع المديريات والجهات الخدمية بشكل دائم ومستمر على مدار الـ24 ساعة، لاستقبال كافة شكاوى المواطنين أو أي بلاغات، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري معها.

ووجه محافظ الإسكندرية جميع الأجهزة التنفيذية وشركة نهضة مصر والحدائق المركزية برفع درجة الإستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك وتكثيف أعمال النظافة وخاصة بمحيط المساجد والحدائق العامة خلال أيام عيد الأضحى المبارك لرفع كافة المخلفات وتطهير الشوارع على مدار الساعة.

وكثفت الحدائق المركزية أعمالها في رفع كفاءة الحدائق وتنسيق وتقليم الأشجار وتسوية المسطحات الخضراء، بالإضافة إلى رفع أي مخلفات بهم، وذلك لإضفاء مظهر حضاري وجمالي يليق بمحافظة الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط أمام مواطنيها وزائريها.

هذا وقد قامت شركة النظافة بتكثيف الأعمال بجميع شوارع المحافظة لرفع الكفاءة بها والعمل بكافة الميادين والمزارات استعدادًا لاستقبال أهالي الإسكندرية وزوارها، فضلًا عن زيادة عدد النقلات الخاصة برفع المخلفات من المحطات الوسيطة إلى المدفن الصحي.

توافد المصليين على مسجد ابو العباس

توافد المصليين على مسجد ابو العباس