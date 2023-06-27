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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كيف تبرر لطفلك سنة ذبح الأضاحي خلال العيد؟.. عبدالغني هندي يوضح

عبدالغني هندي
عبدالغني هندي

قال عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه يجب على الأهل توضح سبب ذبح الأضحية للأطفال والفرق بين الذبح والقتل.

وأضاف “هندي” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية dmc، أنه لابد أن يعرف الطفل الحكمة من الذبح ولما شرعه الله، كما لابد أن نفرق بين الأمر الذي يتعلق بالشعيرة، والأمر الذي يتعلق بملء البطون.

كيف كان النبي يتعامل مع الأضحية

وأكد أن النبي عليه السلام كان يتعامل برأفة مع الذبيحة، ويجب اتباع سنة النبي في ذلك، كما يجب دم ذبح الأضحية أمام الأخرى، وكذلك أن يكون السكين حادًا، مشيرًا إلى أن من يتعامل بعنف مع الذبيحة فهو إنسان قد أخطأ واتى بأمر نهى عنه النبي عليه السلام.

عبدالغني هندي الأطفال الاضحية اتباع سنة النبي ذبح الأضحية

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