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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرئيس السيسى يجرى اتصالًا بالرئيس السورى بشار الأسد للتهنئة بعيد الأضحى

جريدة الدستور

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس السوري بشار الأسد، حيث توجه بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سوريا والأمة الإسلامية كافة بالخير والبركات، ومتمنياً موفور الأمن والاستقرار والازدهار للشعب السوري الشقيق.

من جانبه، أعرب الرئيس السوري عن التقدير والامتنان للتهنئة الكريمة من الرئيس السيسي، معرباً عن خالص الأمنيات الطيبة لمصر وشعبها بدوام الاستقرار والتقدم والازدهار.

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