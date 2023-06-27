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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

إقبال كبير من المواطنين على شوادر "كلنا واحد" لشراء لحوم عيد الأضحى

كلنا واحد
كلنا واحد

شهدت الأماكن المخصصة بشوادر كلنا واحد إقبالاً كبيرًا من المواطنين لشراء لحوم عيد الأضحى المبارك بتخفضيات تصل إلى 50% بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيف العبء عن المواطن المصري في المواسم والأعياد.

 

بدأت أسعار اللحوم داخل مبادرة كلنا واحد سعر كيلو  الضانى 280  جنيها بدلًا 390 والعجالى بـ260 بدلًا من 300 والمفروم بـ 240  جنيها.

وقالت ابتسام علي إحدى المواطنين: "شوادر كلنا واحد وفرت علينا ما يقرب من 100 جنيه فرق في سعر الكيلو الواحد عن محلات الجزارة على الرغم من أن اللحمة نفس الجودة والقطعية ولكن المبادرة رحمتنا من استغلال التجار خلال فترة المناسبات".

وتابعت مروة سعيد: "شوادر كلنا واحد بها دعم كبير من الدولة والرئيس وحقيقي مبسوطين بها خاصة في الأعياد ورمضان لأنها توفر علينا جشع واستغلال التجار بأسعار مخفضة تصل إلى ٥٠٪ سواء في السلع الغذائية أو اللحوم".


وأضافت: "تلك المبادرة رحمة للمواطن المصري خاصة الفئة الأكثر احتياجًا علي الرغم أنها مخصصة لجميع الفئات ولكنها مبادرة إنسانية من الرئيس الذي رحمنا من غلاء الأسعار في المحلات الخارجية ونتمني وجودها دائما".

 

وجاءت أسعار السلع الغذائية في الشوادر الخاصة بمبادرة “كلنا واحد” على النحو التالي:

زجاجة زيت 800 جرام بسعر 30 جنيها.

زجاجة زيت خليط لتر واحد بسعر 45 جنيها.

الكيلو الواحد من الأرز الهندي المستورد بسعر 20 جنيها.

الكيلو الواحد من الأرز المصري يتراوح ما بين 23 لـ  25 جنيها.

الكيلو الواحد من السكر بسعر 18 جنيها.


 

 

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