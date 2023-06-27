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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"العيد فرحة".. إقبال كثيف على محلات اللب والتسالي احتفالًا بعيد الأضحى

محلات التسالي
محلات التسالي

ساعات قليلة ويبدأ الاحتفال وشعائر تكبيرات عيد الأضحى المبارك، حيث بدأت استعدادات محلات اللب والتسالي والمكسرات في جميع المحافظات وافترشوا بضائعهم لجذب الزبائن احتفالًا بالعيد ومن عادات المصريين شراء المسليات يوم الوقفة احتفالاً بالعيد سواء عيد الأضحى أو الفطر.

قال محمد سعيد، صاحب مقلة لبيع التسالي والحلوى، إن العمل جاري طوال العام والشراء ولا يتوقف من بداية العشر الأوائل من ذي الحجة ولكن ازداد إقبال المواطنين قبل يوم الوقفة لشراء المسليات لتقديمها بعد صلاة العيد الصبح وهذه من عادات وتقاليد المجتمع من زمن احتفالا بالأعياد.

وتابع محمود تاجر أخر: "محلات اللب والتسالي شغالة طوال العام لكن أكتر فترة بتشتغل فيها هي عيد الفطر وعيد الأضحي وليلة رأس السنة الزبائن بتكون مش قادرين نخلص طلباتهم من الإقبال ودي عادات وتقاليد والمصريين بيحبوا يفرحوا وبيحبوا المسليات والشيكولاتة والكاندي".

أما عن الأسعار أضاف أن سعر اللب السوبر المصري ١٤٠  جنيهًا للكيلو الواحد، السوداني الأسواني ١٢٠ جنيهًا، اللب السوري ١٢٠ جنيهًا، اللب الأبيض ١٤٠، اللب الخشب ١٦٠ أما عن أسعار الشيكولاتات يبدأ سعرها من 80 جنيه للكيلو حتي 350 المستورد.

وقالت ميرفت محمد أحد المواطنين: "اللب والتسالي عادة لازم نشتريها يوم الوقفة أو قبلها في العيد لأن دي بتعبر عن فرحتنا ونقدمها ونفرح بيها الكبار والصغار بعد صلاة العيد مع كوباية الشاي سواء الفطر أو الأضحى ولازم كل عيد اشتري اللب والمقرمشات وجميع أنواع الشيكولاتة".

وأشارت روان سعيد، إلى أن المناسبات السعيد التي تنتظرها من العام للعام لا تخلو من اللب والمكسرات قائلة: "لازم نشتري لب ومكسرات وحلويات ونتفرج على مسرحية العيال كبرت بليل والأجواء العائلية لازم معاها لب ودي عادات الأهل عودونا عليها والعيد فرحة".

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اقبال المواطنين التسالي والمكسرات الأضحي المبارك استعدادات محلات احتفالا بالأعياد

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