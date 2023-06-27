بالورود والأنوار.. محال الجزارة تتزين في وقفة عرفات استعدادا لعيد الأضحى

حالة من البهجة والسرور انتشرت بين عدد محال الجزارة بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، والتي سيطر عليها مظاهر الاحتفال في وقفة عرفات وقبل ساعات قليلة من عيد الأضحى المبارك.

وحرص عدد من أصحاب محال الجزارة على تزين محلاتهم كون أن عيد الأضحى الموسم الأضخم لهم وينتظرونه من العام للعام، لتحقيق أعلى نسب مبيعات، ما يجعلهم يقومون بتزين المحال الخاصة بهم.

وضاعف بعض أصحاب محال الجزارة مظاهر الاحتفال أمام محالهم قبل ساعات من استقبال عيد الأضحى المبارك والذي يهل علينا غداً الأربعاء الموافق ٢٨ يونيو الجاري، وعمل البعض على وضع أنوار مبهجة وتعليق فروع الورود ونصب السرادقات، بالإضافة إلى وضع مكبرات الصوت وتشغيل أغاني العيد المبهجة.

كما عمل بعض أصحاب محال الجزارة على تكثيف أعداد العمالة داخل محالهم لكي تستوعب إقبال المواطنين قبل ساعات من استقبال عيد الأضحى المبارك.

ويقول محمد أسامة أحد الجزارين بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، إن موسم عيد الأضحى هو الموسم الأضخم لكافة الجزارين خاصة وأنه يزداد فيه الإقبال على اللحوم، لافتا إلى أن الأنوار ومكبرات الصوت تعتبر مظهر من مظاهر الاحتفال.

ومن جانبه أوضح محمد الشيخ أحد الجزارين بالوراق، أنه في كل عام قبل قدوم عيد الأضحى المبارك تبدأ مختلف محال الجزارة في التزيين لاستقبال العيد بأشكال جمالية ومبهجة وإدخال الفرحة والسرور على المواطنين.

وأضاف شريف أحد جزارين منطقة الوراق، أنه تم تركيب مكبرات الصوت وعمل فراشة وأنوار مبهجة للاحتفال بالعيد، كما أنه نوع من أنواع الدعاية لمحل الجزارة، ضمن استعدادات محال الجزارة لاستقبال عيد الأضحى.

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