ads
الثلاثاء 27 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بالورود والأنوار.. محال الجزارة تتزين في وقفة عرفات استعدادا لعيد الأضحى

محال الجزارة
محال الجزارة

حالة من البهجة والسرور انتشرت بين عدد محال الجزارة بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، والتي سيطر عليها مظاهر الاحتفال في وقفة عرفات وقبل ساعات قليلة من عيد الأضحى المبارك.

وحرص عدد من أصحاب محال الجزارة على تزين محلاتهم كون أن عيد الأضحى الموسم الأضخم لهم وينتظرونه من العام للعام، لتحقيق أعلى نسب مبيعات، ما يجعلهم يقومون بتزين المحال الخاصة بهم.

وضاعف بعض أصحاب محال الجزارة مظاهر الاحتفال أمام محالهم قبل ساعات من استقبال عيد الأضحى المبارك والذي يهل علينا غداً الأربعاء الموافق ٢٨ يونيو الجاري، وعمل البعض على وضع أنوار مبهجة وتعليق فروع الورود ونصب السرادقات، بالإضافة إلى وضع مكبرات الصوت وتشغيل أغاني العيد المبهجة.

كما عمل بعض أصحاب محال الجزارة على تكثيف أعداد العمالة داخل محالهم لكي تستوعب إقبال المواطنين قبل ساعات من استقبال عيد الأضحى المبارك.

ويقول محمد أسامة أحد الجزارين بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، إن موسم عيد الأضحى هو الموسم الأضخم لكافة الجزارين خاصة وأنه يزداد فيه الإقبال على اللحوم، لافتا إلى أن الأنوار ومكبرات الصوت تعتبر مظهر من مظاهر الاحتفال.

ومن جانبه أوضح محمد الشيخ أحد الجزارين بالوراق، أنه في كل عام قبل قدوم عيد الأضحى المبارك تبدأ مختلف محال الجزارة في التزيين لاستقبال العيد بأشكال جمالية ومبهجة وإدخال الفرحة والسرور على المواطنين.

وأضاف شريف أحد جزارين منطقة الوراق، أنه تم تركيب مكبرات الصوت وعمل فراشة وأنوار مبهجة للاحتفال بالعيد، كما أنه نوع من أنواع الدعاية لمحل الجزارة، ضمن استعدادات محال الجزارة لاستقبال عيد الأضحى.

IMG_20230627_152917_1
IMG_20230627_152917_1
IMG_20230627_152342
IMG_20230627_152342
IMG_20230627_152341
IMG_20230627_152341
IMG_20230627_152339
IMG_20230627_152339
IMG_20230627_152309
IMG_20230627_152309
IMG_20230627_152308
IMG_20230627_152308
IMG_20230627_152247
IMG_20230627_152247
منطقة الوراق التابعة محال الجزارة وقفة عرفة عيد الأضحى المبارك عيد الأضحى الجزارة

الأكثر قراءة

الإفراج عن رجب السويركى مالك سلسلة "التوحيد والنور"

"أوابك" توقع مذكرة تفاهم مع المعهد الجزائري للبترول في مجال التدريب

حبس تاجر أستروكس في مدينة السلام 4 أيام

سعر الدولار في التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023

الدستور تكشف: أين سيقضى وزراء الحكومة إجازة العيد؟

قناة الناس| التلبية هى شعار المؤمنين.. "الشعراوى" يكشف فضائل عظيمة للتلبية بيوم عرفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

محمد رفعت

"محافظون وتجارب " (6) وجيه أباظة

محاسن السنوسي

في ذكري ثورة 30 يونيو.."خالد وحنان" ورابطة ضحايا حكم الإخوان "1"

مؤمن المحمدي

الذكاء الاصطناعي

إبراهيم داود

رواية الفاشل

وائل لطفي

عودة وائل غنيم !

ماجد حبته

العيد فى محمية طبيعية!

منى رجب

أهلًا يونيو.. شهر الأعياد والدروس والعبر

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟