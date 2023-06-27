جماهير مانشستر يونايتد تحتج أمام مقر النادى ضد إدارة جليزر

شهدت اللحظات القليلة الماضية، وجود حالة من الغضب تسيطر على جماهير مانشستر يونايتد الإنجليزي، والتي تحتج أمام مقر النادي؛ بسبب وضع الفريق.

وكان فريق مانشستر يونايتد يعاني في الموسم المنصرم 2022-2023، قبل أن ينتفض مؤخرًا ويُنهي الموسم بالتواجد في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويضمن التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وخرج فريق مانشستر يونايتد من الموسم الماضي بلقب وحيد، وهو كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، ولكنه خسر كأس الاتحاد الإنجليزي لصالح غريمه مانشستر سيتي.

احتجاجات لجماهير مانشستر يونايتد بسبب عمليات بيع النادي

وبناءً عليه، رصدت عدسات الكاميرات وجود مظاهرات واحتجاجات من جماهير مانشستر يونايتد، أمام مقر النادي الإتجليزي، اليوم الثلاثاء.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن جماهير مانشستر يونايتد تُطالب بضرورة تحرك الإدارة بشكل سريع لإنقاذ الفريق وتحقيق النتائج الإيجابية خلال الموسم الجديد، وعودته إلى المسار الصحيح من خلال العودة إلى منصات التتويج المحلية والقارية.

احتجاجات جماهير مانشستر يونايتد

وأكدت الصحيفة البريطانية في تقريرها، أن جماهير مانشستر يونايتد تحاول الضغط على عائلة "جليزر" المالكة للنادي، لبيع النادي، في ظل وجود عرض من قِبل رجل الأعمال القطري الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني.

ويمتلك نادي مانشستر يونايتد العديد من عروض الشراء في الفترة الأخيرة، ولكن النادي غير مقتنع بفكرة البيع الكامل، ويرغب في الإبقاء على جزء من قلعة أولد ترافورد تحت تصرفها، على أن تصبح عملية البيع جزئية.

مانشستر يونايتد يكشف الستار عن قميصه الجديد لموسم 2023-2024

يأتي ذلك بعدما أعلن نادي مانشستر يونايتد، اليوم الثلاثاء، عن القميص الجديد للفريق، استعدادًا لخوض منافسات الموسم المقبل 2023-2024.

وجاء قميص مانشستر يونايتد الجديد من تصميم شركة "أديداس" للمستلزمات الرياضية، وظهر كما هو المعتاد باللون الأحمر ويتضمن خطوط سوداء.

وظهر في الإعلان الدعائي للقميص الجديد، كل من ماركوس راشفورد، رافائيل فاران، كاسيميرو وجادون سانشو، لاعبي الفريق.