إصابة 10 عمال فى انقلاب سيارة ربع نقل بمنشأة القناطر

أصيب 10 عمال بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، في انقلاب سيارة ربع نقل تقل مجموعة من العمال بمنشأة القناطر.



وتلقى مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع أكتوبر إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بالطريق البطيء.



وانتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أنه في أثناء سير سيارة ربع نقل تقل عمالًا في طريقهم إلى إحدى المزارع اختلت عجلة القيادة بيد السائق وانقلابها.



وأسفر الحادث عن إصابة 10 عمال نقلوا إلى مستشفى وادي النطرون للعلاج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.