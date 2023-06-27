يوسف وسيف يسقيان الزمالك من "كأس رمضان صبحى"

كرر الثنائي يوسف أسامة نبيه، وسيف فاروق جعفر مع نادي الزمالك ما فعله من قبل رمضان صبحي مع النادي الأهلي، إذ مثلما رفض رمضان عرض الأهلي واختار الانتقال إلى بيراميدز الذي أغراء براتب أعلى بكثير في الموسم الواحد، قبل كل من يوسف وسيف عرض بيراميدز الكبير، ورفضا عرض الزمالك الذي رآه الاثنان ضعيفا.

رفض رمضان عرض الأهلي، وانتقاله إلى بيراميدز أصاب جماهير الأهلي بالصدمة؛ لأنه لم يكن متوقعًا على الإطلاق، حيث كان في نظر الإدارة والجماهير قيمة كبيرة، فهو يعد من أبناء الأهلي الأوفياء.

ونفس الأمر يوسف، وسيف، فهما من أبناء الزمالك، والأكثر من ذلك أن والديهما يعدان من أساطير الزمالك سواء أسامة نبيه أو فاروق جعفر.

يوسف

استعاده الزمالك في يناير 2021 بعد إعارة مرتين في نادي أسوان، وبدأ يشارك مع الفريق الأول منذ موسم 2021/ 2022، ولعب 16 مباراة دون أن يسجل أي هدف، لكنه صنع 4 أهداف، وهي موزعة كالتالي:

11 مباراة في بطولة الدوري المصري الممتاز، وصنع فيها الأهداف الأربعة.

4 مباريات في كأس مصر.

مباراة كأس السوبر المصري، وخسرها الزمالك أمام الأهلي بنتيجة هدفين نظيفين.

موسم 2022/ 2023

وفي موسم 2022/ 2023 ارتفعت مشاركاته إلى 29 لقاء، وأحرز 5 أهداف، لكنه لم يقدم أي تمريرة حاسمة، وهي مقسمة كالآتي:

21 لقاء في الدوري، وأحرز 4 أهداف، الهدف الأول كان الهدف الرابع في انتصار الزمالك على نادي طلائع الجيش بـ4 أهداف دون رد في الأسبوع السادس، وأحرزه في الدقيقة 90 + 5.

والهدف الثاني كان هدف انتصار الزمالك الوحيد على نادي البنك الأهلي في الأسبوع السابع، وكان هدفا قاتلا؛ لأنه أحرزه في الدقيقة 90 + 6.

والهدف الثالث كان الهدف الأول في انتصار الزمالك على نادي حرس الحدود بـ4 أهداف دون مقابل في الأسبوع الثامن، وأحرزه في الدقيقة 15.

والهدف الرابع كان هدفا مهما؛ لأنه كان هدف العودة إلى اللقاء، إذ كان هدف التعادل مع النادي الإسماعيلي بنتيجة هدف لمثله في الأسبوع العاشر، وأحرزه في الدقيقة 8، لكن استطاع الزمالك أن يتغلب بنتيجة 3 – 1.

لقاء واحد في بطولة كأس مصر أمام نادي بروكسي في الدور الأول، وفاز به الزمالك بنتيجة 3 – 2.

7 لقاءات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وأحرز هدفًا واحدًا كان الهدف الخامس في انتصار الزمالك على نادي فلامبوا دو سونطر البوروندي بنتيجة 5 – 1 في لقاء الإياب في دور الـ16، وأحرزه في الدقيقة 90.

يجيد بشكل أساسي اللعب في مركز الجناح الأيسر.

سيف

بدأت مشاركاته مع الفريق الأول في موسم 2020 /2021، ولم يلعب سوى 3 مباريات منها مباراتان في الدوري، ومباراة واحدة في بطولة كأس مصر.

موسم 2020/ 2021

وفي موسم 2021/ 2022 زادت مشاركاته إلى 10 لقاءات، ولم يحرز سوى هدف، ولم يقدم أي تمريرة حاسمة، وهي:

7 لقاءات في الدوري.

لقاءان في كأس مصر، وأحرز الهدف.

لقاء وحيد في دوري أبطال إفريقيا.

موسم 2022/ 2023

وفي موسم 2022/ 2023 ارتفعت مشاركاته إلى أكثر من 22 مباراة، ولم يسجل سوى هدف، وصنع هدفين، وهي موزعة كالتالي:

15 مباراة في الدوري، واكتفى بصناعة هدفين، الهدف الأول كان هدف التقدم للزمالك في الدقيقة الأولى أمام النادي المصري البورسعيدي في الأسبوع الـ22، لكن خسر الزمالك المباراة بنتيجة 2 – 3.

والهدف الثاني كان الهدف الثالث في انتصار الزمالك على الحرس بنتيجة 3 أهداف دون مقابل في الأسبوع الـ25 وسجله في الدقيقة 90 + 5.

مباراة واحدة في كأس مصر أمام بروكسي.

6 مباريات في دوري أبطال إفريقيا، وسجل الهدف، وكان الأول في انتصار الزمالك على الترجي الرياضي التونسي بنتيجة 3 – 1 في الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة، وسجله في الدقيقة 9.

يجيد اللعب بالدرجة الأولى في مركز لاعب الوسط المحوري.

ما زال يصاحب رحيل يوسف، وسيف عن الزمالك، والتحاقهما بيراميدز، ضجة كبيرة بالرغم من أنهما لم يستطيعا أن يحجزا مكانا أساسيا في تشكيلة الزمالك.