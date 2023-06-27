إصابة طفل سودانى فى حريق شقة بفيصل

أصيب طفل سوداني بحالة من الاختناق، اليوم الثلاثاء، إثر نشوب حريق شقة بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة.



تلقى مسئول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة، بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بشارع عمار بن ياسر.



وتبين بالفحص نشوب حريق داخل شقة بالدور التاسع ما أسفر عن إصابة طفل سوداني يدعى "محمد عبد الناصر" يبلغ من العمر ٩ سنوات بحالة اختناق.



نقل الطفل إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج، وتم السيطرة على الحريق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.