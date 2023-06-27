إحباط صفقة مخدرات بـ35 مليون جنيه في جنوب سيناء

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام 6 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرة قسم شرطة رأس سدر بجنوب سيناء مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

تم استهدافهم تنسيقاً ومديرية أمن جنوب سيناء وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بمزرعة مملوكة لأحدهم كائنة بمنطقة أبو صويره بدائرة قسم شرطة رأس سدر وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 650 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 260 كيلو جرام، كمية من مخدر الأفيون وزنت 3 كيلو جرام، سيارة ملاكى، 6 هواتف محمولة.

بمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تصنيع المواد المخدرة، وأقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والسيارة لنقل وترويج المضبوطات، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، وهذا وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (35 مليون جنيه) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.