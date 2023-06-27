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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هدفها تحقيق الوقاية.. طبيب باطنة يوضح أهمية مبادرة "100 يوم صحة"

مبادرة 100 يوم صحة
مبادرة "100 يوم صحة

تحدث الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس سابقًا، عن أهمية مبادرة "100 يوم صحة"، معلقا  إننا نتنقل لمستوى آخر من الخدمات الصحية.

وقال خلال مداخله هاتفية علي فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إن الهدف من المبادرة في المقام الأول هو تحقيق الوقاية لان الوقاية افضل من العلاج، مشيرا الي الكشف المبكر عن المشكلات الصحية يساعد بشكل اكبر الوقاية من الدخول في مشاكل صحية أكبر في علاجها ومضاعفاتها التي تتكلف الكثير من الجهد والمال.

- الهدف الأساسي من المبادرة هو الانتقال من مستوى العلاج إلى مستوى الوقاية

ونوه إلى  أن الهدف الأساسي من المبادرة هو الانتقال من مستوى العلاج إلى مستوى الوقاية، حيث تقدم المبادرة التطعيمات واللقاحات إلى جانب زيادة الوعي الصحي للمواطنين من خلال فرق التواصل الموجودة بها، فيما يشترك أكثر من 5 آلاف وحدة أولية إلى جانب أكثر من 500 قافلة طبية، لتقديم خدمات طبية للمواطنين، موضحا ان من يحتاج لعمليات او إجراءات صحية معقدة يدخل في الطرق العلاجية التي تسعى للقضاء على قوائم الانتظار.

- سيارات تشمل فحص الرنين المغناطيسي

وأكد أن هناك سيارات تشمل فحص الرنين المغناطيسي وهي الأولى من نوعها في إفريقيا، وتقدم تشخيص عاجل للحالات التي تحتاج لفحص وجود أورام، مما يعني ان الخدمات الصحية التي تصل للمواطنين في مستوي عالي للغاية في ابعد أماكن في جمهورية مصر العربية.

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