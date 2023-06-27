ساديو مانى يتحدث عن مشادته مع سانى وانتقال كوليبالى وميندى للدورى السعودى

تحدث النجم السنغالي ساديو ماني، جناح بايرن ميونخ الألماني، عن شجاره مع زميله الألماني ليروي ساني، في الموسم الماضي 2022 - 2023.

وشهد الموسم المنصرم وجود مشادة قوية بين ثنائي بايرن ميونخ، عقب مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا؛ بسبب إلقاء ماني اللوم على ساني بعد إهدار أكثر من فرصة أمام الفريق السماوي.

ولكم ماني زميله ساني بقوة على وجهه، ليتعرّض الأخير إلى الإصابة وتتلطخ شفاهه بالدماء، ليتدخل لاعبي بايرن ميونخ على الفوز لتهدئة الأوضاع، وعندما عاد الفريق إلى مدينة ميونخ بعد اللقاء، كان ساني حريصًا على إخفاء شفتيه عن الكاميرات بعد المشادة، بينما تم معاقبة ماني بالغياب عن إحدى مباريات الفريق.

ساديو ماني يتحدث عن مشادته مع زميله ساني

ونشرت صحيفة "بيلد" الألمانية، نقلًا عن قناة "stv 2" السنغالية، تصريحات ساديو ماني، قائلًا: "الموسم الماضي كان صعبًا ومعقدًا، ولكنه كان رائعًا أيضًا، وانتهى بالتتويج بلقب الدوري الألماني".

وتابع:"لم أكن متفاجئًا أنه سيكون موسمًا صعبًا؛ لأنني أحب التحديات، آمل في مواصلة مساعدة الفريق في السنوات المقبلة".

وعن مشادته القوية مع زميله ليروي ساني، أجاب ماني: "هذه الأمور وارد حدوثها، ولكننا تمكنّا من حل هذه المشكلة الصغيرة".

وواصل:"ليروي ساني لاعب جيد، وأنا أحترمه كثيرًا، وما فعلته لم يكن مناسبًا، ولكن المشكلة أصبحت من الماضي الآن"، مضيفًا:"سنبذل قصارى جهدنا وسنواصل القتال معًا لمساعدة الفريق في الموسم الجديد 2023 - 2024".

ساديو ماني يعلّق على انتقال كوليبالي وميندي إلى الدوري السعودي

وبسؤاله عن انتقال مواطنيه كاليدو كوليبالي وإدوارد ميندي إلى الدوري السعودي، قال ماني:"هذه رغبتهما، وأتمنى لهما التوفيق فيما هو قادم، سواء كان في الدوري السعودي أو الصيني".

وكان كاليدو كوليبالي قد انتقل إلى صفوف الهلال السعودي، بينما انضم إدوارد ميندي إلى أهلي جدة السعودي.

وأوضح: "الهدف هو اللعب من أجل المنتخب الوطني وإسعاد الجماهير في المحافل الدولية، يجب أن تكون مستوفيًا لجميع المعايير ليتم اختيارك، هذا ما يهم".

وأكمل:"لذلك انتقال كوليبالي وميندي إلى الدوري السعودي لن يكون عائقًا لاستدعائهما إلى منتخب السنغال".

وعن إمكانية دخوله عالم التدريب مستقبلًا، اختتم ماني تصريحاته:"لا أعلم، المستقبل هو وحده مَنْ سيخبرنا بذلك".