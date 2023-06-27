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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

442 ساحة ومسجد لصلاة عيد الأضحى في محافظة المنوفية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

حددت مديرية الأوقاف بالمنوفية 442 ساحة ومسجد لتكون جاهزة في موعد صلاة عيد الأضحى، بعد موافقة اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، وبالتنسيق مع وزارة الأوقاف، طبقا لتعليمات والتوجيهات الصادرة في هذا الشأن.

ووزعت مديرية الأوقاف الساحات على مراكز المحافظة لتكون جاهزة في موعد صلاة عيد الأضحى المبارك بالمنوفية، حيث شملت كل القرى والمدن، وكان بيانها كالتالي.

مركز السادات 26 ساحة، مركز الشهداء 33 ساحة، مركز بركة السبع 25 ساحة، مدينة سرس الليان 15 ساحة، ومركز تلا 41 ساحة.

وفي أشمون 96 ساحة، ويليه الباجور بعدد 74 ساحة، ومركز قويسنا 48 ساحة، منوف 33 ساحة، شبين الكوم عاصمة المنوفية 53 ساحة، وشددت مديرية الأوقاف على أن تكون تلك الساحات جاهزة قبل موعد صلاة عيد الأضحى بالمنوفية، لاستقبال المصلين.

ووجه اللواء إبراهيم أبوليمون برفع درجة الاستعدادات القصوى، مكلفا رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء بالتواجد الميداني قبل موعد صلاة عيد الأضحى بالمنوفية، لتذليل كافة العقبات والإشراف على التسيير على المصلين.

وأصدر محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، توجيهات لرؤساء القطاعات والمديرين العموم ومديري الأفرع التابعة للتأكيد علي خطة العمل خلال فترة عيد الأضحي المبارك.

وقال صالح، إن الشركة نفذت خطة لتطهير مطابق الصرف الصحي بكافة مناطق المحافظة تحسباً لوجود أى انسداد مفاجئ فى خطوط الصرف الصحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأضاف أنه تم تشكيل غرفة طوارىء تعمل علي مدار الساعة بجميع الأفرع التابعة للشركة لمتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125، والعمل على حلها فوراً خاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو نوعية المياه وجودتها، مشددا على أهمية تواجد الكيميائين بمعامل الشركة للقيام برفع عينات من الشبكات وطرود المحطات فور وجود أى شكوى تخص جودة المياه، مع جاهزية سيارات المعمل المتنقلة لزوم سحب العينات وإجراء التحاليل الكيميائية والبكترولوجية للتحقق  من سلامة المياه وجودتها.

وطالب بضرورة العمل على تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، مؤكدًا تشغيل المحطات بكامل طاقتها لتلبية احتياجات المواطنين ولمواجهة أى مشكلات قد تطرأ، تخص ضعف مياه الشرب خلال الفترة القادمة.

احتفال استقبال المصلين استعدادات الأضحي المبارك الخدمة المقدمة التوقيت المحلي التوجيهات التواجد الميداني

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