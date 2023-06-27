إصابة 5 إثر تصادم "ملاكي وموتوسيكل" بالشرقية

أصيب 5 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع موتوسيكل بطريق المحمدية دائرة مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.



تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى منيا القمح باستقبال كلا من "محمد. ع" 13 سنة مصابا بكدمة بالفخذ الأيسر و"محمد. م" 14 سنة مصابا بكسر بالساق الأيسر وسحجات و"يوسف. م" 13 سنة مصابا باشتباه كسر بالساق الأيمن وجميعهم مقيمين قرية كرديدة مركز منيا القمح و"سعاد. ع" 43 سنة و"منة. ع" 45 سنة مقيمين الزمرانية ومصابين بكدمات وسحجات بالجسم وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.



وتبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع موتوسيكل بطريق المحمدية دائرة مركز منيا القمح، وتم نقل المصابين إلى مستشفى منيا القمح، وتحرير محضر بالواقعة.