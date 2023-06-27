ads
الثلاثاء 27 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 5 إثر تصادم "ملاكي وموتوسيكل" بالشرقية

تصادم
تصادم

أصيب 5 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع موتوسيكل بطريق المحمدية دائرة مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى منيا القمح باستقبال كلا من "محمد. ع" 13 سنة مصابا بكدمة بالفخذ الأيسر و"محمد. م" 14 سنة مصابا بكسر بالساق الأيسر وسحجات و"يوسف. م" 13 سنة مصابا باشتباه كسر بالساق الأيمن وجميعهم مقيمين قرية كرديدة مركز منيا القمح و"سعاد. ع" 43 سنة و"منة. ع" 45 سنة مقيمين الزمرانية ومصابين بكدمات وسحجات بالجسم وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وتبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع موتوسيكل بطريق المحمدية دائرة مركز منيا القمح، وتم نقل المصابين إلى مستشفى منيا القمح، وتحرير محضر بالواقعة.

الشرقية حادث تصادم اصابة

الأكثر قراءة

"كولر" يطلب تسويق 17 لاعبًا من الأهلى خلال الانتقالات الصيفية

"التعليم" تنبه طلاب الثانوية العامة: لا تنسوا.. الامتحانات مستمرة فى العيد

«خذت حقي بذراعي».. شاب يقيد زميله ويذبحه بسبب الدين في بدر

«دموع في ليلة العيد».. «الدستور» ترصد كواليس انهيار عقار الإسكندرية

«فتش عن المرأة».. تفاصيل مقتل ترزي بسبب لبس العيد في أوسيم

"أبويا مدمن وأمى سيئة السمعة".. طفل يبلغ الشرطة عن أسرته فى أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

اهلا يونيو.. شهر الاعياد والدروس والعبر

عبدالوهاب داود

«الفتة» و«الثريد».. أحب الطعام إلى الرسول

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «2»

ماجد حبته

أسبوع ثالث ضد الإرهاب!

حسين دعسة

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

لواء.حمدى البطران

حادث اقتحام الحرم النبوي

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر..

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟