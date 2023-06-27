مسجلان خطر وراء الاعتداء على عامل جراج لسرقة سيارة بالسيدة زينب

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط مسجلين خطر متورطين في سرقة مبلغ مالي من سيارة والتعدي على عامل جراح في السيدة زينب.

وتبين سرقتهما مبلغ مالى من داخل سيارة بإحدى الجراجات بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بأسلوب "كسر الزجاج" والتعدى على عامل بالجراج بسلاح أبيض وإصابته بجرح قطعى بالجسم.

تم بإرشادهما ضبط جزء من المبلغ المستولى عليه وكمية من مخدر الهيروين وكمية من مخدر الحشيش والسلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة .

وأضافا بقيامهما بإنفاق باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية ، وحيازتهما لتلك المواد المخدرة بقصد الإتجار ، وبإستدعاء المجنى عليه إتهماهما بالسرقة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.