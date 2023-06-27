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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

200 ساحة وأكثر من 4 آلاف مسجد لأداء صلاة عيد الأضحى بكفرالشيخ

كفر الشيخ
كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، عن تجهيز 200 ساحة و4 آلاف و495 مسجدًا من المساجد  التي تقام بها صلاة الجمعة، لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، غدًا الأربعاء، بالتنسيق مع مديرية الأوقاف، مقدمًا خالص التهنئة لأهالي المحافظة، بمناسبة حلول العيد، متمنيًا أن يحفظ الله مصر من كل سوء، مطالبًا بمراعاة الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية وعدم التزاحم، باشراف الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ عبدالقادر سليم، مدير إدارة الدعوة.

ووجه المحافظ، وكيل وزارة الأوقاف بالتنسيق مع رؤساء المدن لتكثيف عمليات تطهير وتعقيم جميع المساجد التي وقع عليها الاختيار لصلاة عيد الأضحى المبارك وتجهيز الساحات الملحقة بها حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، كما كلف رؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز، ومديرى المديريات الخدمية، برفع درجة الاستعداد بمختلف قطاعات المحافظة لاستقبال أيام عيد الأضحى المبارك، ومتابعة مواقف سيارات الأجرة بالتنسيق مع إدارة المرور والمواقف للتأكد من عدم زيادة تعريفة المواصلات.

وكلف بتنظيم الحملات الخاصة بمنظومة النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والميادين العامة، بالإضافة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق، مع إجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، أنه تم وضع خطة استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، تتضمن الاهتمام بنظافة المساجد من الداخل والخارج، والتأكيد على تواجد إمام بكل مسجد للصلاة، والأئمة المشهود لهم بالاعتدال، مع التنسيق المستمر والمتواصل مع جميع الجهات المعنية، لافتًا إلى أن موعد أداء صلاة العيد بالمحافظة سيكون في تمام الساعة 6:20 صباحًا، وأنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لاختيار الأئمة لتعيين إمام أساسى لكل ساحة وآخر احتياطي من أفضل الأئمة والخطباء لإلقاء خطبة العيد.

وشدد وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ على التواصل بين مديري الإدارات الفرعية وغرفة العمليات، وعمل تقرير مفصل عند نهاية صلاة عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفة، وضرورة تجنب شعائر الله ومناسكه كل المصالح الشخصية أو الحزبية مرضاة لله ورسوله وتعظيما لشعائر الله.

كما أكد وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ أن بيع صكوك الأضاحي مستمر حتى قبل غروب شمس ثالث أيام التشريق رابع أيام العيد فى المنافذ الرسمية فى كل إدارة بكافة أنحاء محافظة كفرالشيخ، ووضح أن صك الأضحية هو عبارة عن توكيل من المضحى لوزارة الأوقاف بشراء سهم فى الأضحية والذبح عنه، وأن صكوك الأضاحى تصل للفئات الأكثر احتياجًا والأكثر استحقاقًا، وأن سعر صك الأضحية البلدي، 8 آلاف جنيه، وسعر صك الأضحية المستورد، 5 آلاف جنيه، كما هو معلن من قبل وزارة الأوقاف، ويستمر التبرع حتى غروب شمس ثالث أيام التشريق.

مسجد الأوقاف صلاة العيد عيد الأضحى كفر الشيخ

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