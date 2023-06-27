اليوم.. الليلة الختامية لاحتفالات دير المحرق بعيد العذراء حالة الحديد

يشهد دير السيدة العذراء والمعروف بالمحرق، اليوم، الليلة الختامية لاحتفالات بعيد العذراء حالة الحديد.

ويترأس الأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص للأقباط الأرثوذكس، والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير المحرق بأسيوط الليلة الختامية من احتفالات دير المحرق، اليوم الثلاثاء 27 يونيو بمشاركة رهبان الدير والأقباط المتوافدين على الدير طيلة فترة الاحتفالات.

ومن المقرر أن يترأس الأساقفة صباح يوم الأربعاء 28 يونيو، قداس عيد العذراء حلة الحديد بدير المحرق بمشاركة واسعة من رهبان الدير والاقباط

وكانت احتفالات دير المحرق السنوية بعيد العذراء حالة الحديد، قد استمرت لمدة 10 أيام متصلة، تم خلالها استقبال الزوار وإقامة القداسات إلى جانب مشاركة عددًا من أساقفة الكنيسة في احتفالات الدير بالسيدة العذراء مريم، بالإضافة إلى انه خلال احتفالات الدير بالعذراء تم تخصيص مساحة مناسبة من الأرض لإقامة مسرح خشبي مؤقت لممارسة برنامج النهضة، ويُسمح للزائرين بالمبيت.

- احتفالات حالة الحديد

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في يونيو، بذكرى إحياء عيد السيدة العذراء مريم "حالة الحديد"، ولهذا العيد مكانة خاصة وكبيرة في قلوب الأقباط والمسلمين داخل مصر وخارجها،.

فالجميع ينتظرونه بشغف، للذهاب لتلك الكنيسة كى يرفعون لله صلواتهم وطلباتهم بشفاعة السيدة العذراء مريم، ويتركون لها طلباتهم مكتوبة فى أوراق صغيرة، كي تطلب أن يحل الله مشاكلهم وظروفهم الصعبة، مثلما حل الحديد من يد المساجين.