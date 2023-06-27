سويسرا مستعدة للمشاركة فى المناقشات الدولية بشأن الأصول الروسية المجمدة

أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، مساء الاثنين، استعدادها "للمشاركة في المناقشات الدولية بشأن الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي.

وقال المتحدث باسم الخارجية السويسرية، بيير آلان إلتشينجر: "إن سويسرا تتابع المناقشات على المستوى الدولي، فيما يتعلق بأصول روسيا وخاصة احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي الروسي، وهي مستعدة للمشاركة فيها"، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

إجمالي الأصول المجمدة

وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام غربية، نقلًا عن عدد من المسؤولين الحكوميين في ألمانيا، قولهم: "إن برلين تعارض فكرة قيام الاتحاد الأوروبي بتحويل الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي إلى إعادة إعمار أوكرانيا".

يشار إلى أن الحكومة السويسرية ذكرت في مايو الماضي، أن حجم أموال البنك المركزي الروسي الموجودة في سويسرا يبلغ حوالي 7.4 مليار فرنك (حوالي 8.3 مليار دولار).

وذكرت الحكومة السويسرية في بيانات صادرة عنها: "أن إجمالي احتياطيات وأصول البنك المركزي الروسي الموجودة في سويسرا بلغت حوالي 7.4 مليار فرنك".

وأشارت البيانات إلى أن الإدارة الاتحادية (وزارة للشؤون الاقتصادية والتعليم والبحوث)، أبلغت الحكومة السويسرية بذلك في 10 مايو.

ونوهت الحكومة السويسرية بأنها قررت في 29 مارس إلزام كافة الجهات المعنية بالإبلاغ عن الاحتياطيات والأصول.

وشددت الحكومة السويسرية على أنها تتابع عن كثب المناقشات في الاتحاد الأوروبي بشأن الاستخدام المحتمل لأصول البنك المركزي الروسي.

وقالت الحكومة في بيانها: "داخل الاتحاد الأوروبي، تجري مناقشات حول إمكانية استخدام أصول البنك المركزي الروسي لأغراض الاستثمار وتوجيه عائدات ذلك إلى عملية إعادة إعمار أوكرانيا. وتتابع سويسرا عن كثب هذا الملف".

يشار إلى أنه منذ إطلاق روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا، فرض الغرب عقوبات على موسكو كذلك جمد احتياطيات للبنك المركزي الروسي بنحو 300 مليار دولار.

وأكدت روسيا من جهتها أنها ستدافع عن حقوقها، مشيرة إلى أن سلاح تجميد الأصول ذو حدين.