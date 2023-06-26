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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سمير مرقص لـ"الشاهد": إسلام الخبرة المصرية حل الإشكاليات الموجودة فى أدبيات الإخوان

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز وسمير مرقص

قال الدكتور سمير مرقص، الكاتب والمفكر السياسي، إن إسلام الخبرة المصرية حل الإشكاليات الموجودة في أدبيات الإخوان، خاصة ما يتعلق بقضية المواطنة.

وأضاف خلال حديثه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز"ـ أن الإمام الليث بن سعد سُئل عن بناء الكنائس في القرن العاشر، فقال من زينة الدنيا وعمارتها، مردفًا: "انتهى الموضوع، اعتبرها حالة معمارية يجب أن تبقى، هذا ما أسميه إسلام البراحة والخضرة والنيل، إسلام الطهطاوي ومحمد عبده والشيخ شلتوت".

وأوضح أن الإخوان يعانون من إشكاليتين، الأولى أن انخراطهم في العمل السياسي جعل الجانب الفقهي عندهم يتراجع، فلم يكن منهم فقيه ولا عالم، أما الإشكالية الثانية هي أن تأهيلهم حسم الكثير من القضايا، وتبين في الواقع العملي عندما تولوا السلطة أنهم لم يقدروا على التعاطي مع الإشكاليات المثارة.

يعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتّى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

سمير مرقص الشاهد محمد الباز الإخوان

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