4 في مهمة رسمية على كوكب المريخ الافتراضي.. ما القصة؟

دخل أربعة متطوعين إلى موطن افتراضي يحاكي كوكب المريخ، أمس الأحد، حيث من المتوقع أن يظلوا لمدة 378 يومًا بينما يواجهون مجموعة من التحديات المصممة لتساعد البشرية على بناء استنتاجات حول الحياة فوق كوكب المريخ.

ويتكون فريق التطوع من عالمة الأبحاث كيلي هاستون، والمهندس الإنشائي روس بروكويل ، وطبيب طب الطوارئ ناثان جونز، وعالمة الأحياء الدقيقة في البحرية الأمريكية أنكا سيلاريو، وكانوا من بين مجموعة من المتقدمين ليصبحوا جزءًا من طاقم ناسا لاستكشاف الصحة والأداء التناظري للمحاكاة، في أول مهمة للبعثة التي مدتها عام، كما أن لا أحد من المشاركين في التجربة درب سابقاً كرواد للفضاء، بحسب شبكة cbs الأمريكية.

وقالت جريس دوجلاس، المحقق الرئيسي للمهمة في وكالة ناسا، خلال إحاطة يوم الأحد قبل دخولهم محاكاة المريخ: "شكرًا لكم جميعًا على تفانيكم في الاستكشاف، أطيب تمنياتنا معكم".

الاستعداد للمهمة

شاركت هاستون، التي عينتها ناسا كقائد لمحاكاة مهمة المريخ، لوضع ملاحظات عاطفية في الإحاطة حول أهمية رحلات الفضاء والاستكشاف، والتي قالت إن أعضاء البعثة لديهم صفات تجسد بعضًا من أفضل الصفات البشرية.

كما أشادت هاستون أيضًا بزملائها من أعضاء الطاقم ووصفتهم بأنهم "مجموعة رائعة من الأفراد المتفانين الذين يشعرون بشغف كبير لاستكشاف الفضاء وعلومه".

أنشطة المهمة

سوف يقضي هاستون وبروكويل وجونز وسيلاريو أكثر من عام في العيش والعمل في بيئة محاكاة للمريخ تم بناؤها في مركز جونسون للفضاء في هيوستن ، تكساس.

خلال فترة وجودهم داخل الموطن المطبوع ثلاثي الأبعاد، والذي تبلغ مساحته 1700 قدم مربع، تم تعيين الطاقم للقيام بمجموعة من "أنشطة المهمة"، بما في ذلك محاكاة السير في الفضاء، والعمليات الروبوتية، وزراعة المحاصيل، وصيانة الموائل، والنظافة الشخصية، والتمارين الرياضية. وفقًا لوكالة ناسا.