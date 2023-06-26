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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الصحة: انتشال جثة سوداني توفي تحت أنقاض عقار سيدي بشر

جثة
جثة

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن حادث انهيار عقار الأسكندرية بمنطقة سيدي بشر، وقع خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.

ضحايا عقار الأسكندرية

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه تم انتشال جثة سودانية من تحت الأنقاض، إضافة إلى تسجيل حالتي إصابة جراء انهيار العقار، ولكن الإصابة كانت سطحية، مما أدى إلى خروج الحالتين من المستشفى بعد تلقي العلاج.

رفع درجة الاستعداد القصوى 

وأضاف “عبدالغفار” أن وزارة الصحة رفعت حالة الاستعداد للقصوى داخل المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة بالكامل، استعداداً لأي تطورات تذكر في الأحداث خلال الساعات المقبلة.

وتابع:" جميع الجهات المختصة في الأسكندرية تعمل على قدم وساق منذ الصباح الباكر لإنهاء عملية رفع الأنقاض سريعاً لمساعدة  المواطنين".

حسام عبد الغفار متحدث الصحة عقار الإسكندرية على مسئوليتي صدى البلد

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